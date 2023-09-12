99 yıl sonra muhalefet ilk kez yerel seçim kazandı

Norveç'te yerel seçimleri, 99 yıl sonra ilk defa merkez-sağ muhalefet partisi "Hoeyre" kazandı.

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Norveç’te dün yapılan yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçları açıklandı.

İlk sonuçlara göre, söz konusu seçimleri yüzde 25,9 oy oranıyla merkez-sağ muhafazakar parti olan “Hoeyre” kazandı.

İkinci sırayı ise yüzde 21,7 oyla Başbakan Jonas Gahr Store’un liderliğindeki “İşçi Partisi” aldı.

1924’TEN BU YANA İLK KEZ…

Hoeyre’nin 2019’da yapılan yerel seçimlere kıyasla yüzde 6 daha fazla oy aldığı belirtilirken, İşçi Partisi’nin ise yaklaşık yüzde 3’lük bir düşüş yaşadığı kaydedildi.

İşçi Partisi’nin, yerel seçimlerde 1924’ten beri ilk defa en çok oy alan parti olmaması ise dikkati çekti.

Tekrar lider olmak istediğini belirten, Hoeyre Partili eski Norveç Başbakanı Erna Solberg, 99 yıllık geleneğin bozulduğunu söyleyerek, “Bu seçimdeki ilerlemeyi 2025’teki seçim kampanyası için büyük bir motivasyon olarak kullanalım.” dedi.

Toplam nüfusu yaklaşık 5,4 milyon olan Norveç’te, yerel seçimler her 4 yılda bir yapılıyor. Bu yılki seçimde, toplamda 4,3 milyon seçmenle yüzde 62’nin üstünde oy kullanım oranının olduğu belirtildi.