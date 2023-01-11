AB, Brezilya’da demokratik kurumlara saldırıları kınadı

Avrupa Birliği (AB), Brezilya'da demokratik kurumlara saldırıları kınadı, Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine desteğini yineledi.

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisinden yapılan yazılı açıklamada AB’nin Brezilya’daki “şok edici siyasi şiddet eylemlerini” ve demokrasiye yönelik kabul edilemez saldırıyı şiddetle kınadığı bildirildi.

Açıklamada “Demokrasiyi savunan Başkan Luiz Inacio Lula da Silva ve Brezilya kurumlarıyla dayanışmamızı ifade ediyor, düzeni yeniden sağlamak ve hukukun üstünlüğüne saygı duymak için alınan önlemleri destekliyoruz. Brezilya demokrasisine yönelik saldırıların, kamu malına ve tarihi ulusal mirasa yönelik vandalizm eylemlerinin sorumlularını soruşturmaya yönelik devam eden çabaları memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Siyasi farklılıkların suç eylemlerini haklı çıkarmayacağının altı çizilen açıklamada “AB, Brezilya demokrasisine ve kurumlarının gücüne olan güvenini teyit ediyor. Bunların şiddete ve aşırılığa galip geleceğine inanıyoruz. Karşılıklı yarar sağlayan stratejik ortaklığımızı güçlendirmek ve ortak değerlerimizi savunmak için yeni kurulan Brezilya hükümeti ile birlikte çalışma taahhüdümüzü pekiştiriyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

BREZİLYA’DAKİ OLAYLAR

Brezilya’da 30 Ekim 2022’de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lula’nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Ülkede cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım’da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde yine aynı taleple askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.

Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak’ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme’yi basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılarak kontrol sağlanmıştı.

Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023’te parlamentoda yemin etmişti. (AA)

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