AB, çalışanlarına TikTok’u yasakladı

AB Komisyonu, çalışanlarına TikTok kullanımını güvenlik endişeleri nedeniyle yasakladı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, çalışanlarına özel ve kurumsal telefonlarından TikTok uygulamasını kaldırmaları talimatı verdi.

Politico internet sitesinde yer alan habere göre, Birliğin yürütme organı olarak faaliyet gösteren AB Komisyonu, çalışanlarına sosyal medya uygulaması TikTok kullanımını güvenlik endişeleri nedeniyle yasakladı.

Bu çerçevede, sabah saatlerinde bütün Komisyon çalışanlarına uygulamayı, işle ilgili herhangi bir uygulama yüklü olan kişisel veya kurumsal cihazlarından kaldırmaları talimatı verildi. Yakın zamanda diğer AB kurumları olan AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’nun da benzer adımlar atması bekleniyor.

Çinli teknoloji firmasına ait olan TikTok, bazı ülkelerde ulusal güvenlik endişesine yol açıyor. ABD’de de resmi hizmet için kullanılan cihazlarda TikTok kullanımı yasaklanmıştı. (AA)

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