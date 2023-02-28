AB heyetinden Belçika’nın Hatay’da kurduğu sahra hastanesine ziyaret

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması Yardımcı Ekip Lideri Mark Nas ile AB Sivil Koruma ve İnsani Yardım Ofisi Türkiye Başkanı Devrig Velly, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Belçika'nın, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurduğu sahra hastanesini ziyaret etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Büyükelçi Meyer-Landrut, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk halkına ve Kırıkhanlılara başsağlığı dileyerek, bu yıkıcı depremlerin herkesi ve şahsi olarak kendisini çok üzdüğünü belirtti.

Kırıkhan’daki sahra hastanesinin AB kurumlarıyla üye ülkeler arasındaki işbirliğini gösterdiğine işaret eden Meyer-Landrut, sahra hastanesinin çok etkileyici ve profesyonel olduğunu söyledi.

Meyer-Landrut, birçok AB üyesi devletin depremin ardından Türkiye’ye arama kurtarma ve sağlık ekipleri aracılığıyla destek verdiğini kaydederek, “Daha fazla insani yardım sağlayacağız. Ama insani yardımın ötesinde de düşünmemiz gerekiyor. Özellikle yeniden yapılandırma ve yeniden inşa konusunda ve bu konudaki ihtiyaçlar hakkında düşünmeliyiz.” dedi.

“TÜRKİYE, HER ZAMAN BİZİM DESTEĞİMİZE VE DAYANIŞMAMIZA GÜVENEBİLİR”

Meyer-Landrut, AB Komisyonu’nun dönem başkanı İsveç’le martın ikinci yarısında bir bağışçılar konferansı düzenleyeceğini aktararak “Uluslararası toplumun imkanları seferber edilerek Türkiye'ye destek olunacak. Türkiye, her zaman bizim desteğimize ve dayanışmamıza güvenebilir. Hem şimdi hem daha sonrasında.” diye konuştu.

Büyükelçi Huynen de Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerden dolayı şok olduklarını söyledi.

Belçika'da önemli miktarda Türk yaşadığını ve depremin ardından ilk hissedilenin Türkiye ile Belçika arasındaki dayanışma duygusu olduğunu aktaran Huynen, ülkesinin sahra hastanesini B-FAST aracılığıyla ve AB’nin desteğiyle Kırıkhan’da kurduğunu anımsattı.

Huynen, Belçika’nın AB üyesi ülkelerce Türkiye’de 4 sahra hastanesinden birini kurduğunu, Türkiye’deki ulusal ve yerel tüm otoritelerle birlikte çalıştıklarını vurguladı.

Belçika’nın sahra hastanesine ek olarak 10 bin uyku tulumu bağışladığını da aktaran Huynen, “Bu depremler sonrasında Belçika için Türkiye'nin yanında durmak ve Türkiye'ye yardımcı olabilmek amacıyla AB dayanışmasına destek vermek çok önemli.” değerlendirmesinde bulundu.

AB Sivil Koruma Mekanizması Yardımcı Ekip Lideri Nas ise depremin ardından AB üyesi 20 ülkeden arama kurtarma ve sağlık uzmanlarından oluşan 40’tan fazla ekibin bölgeye geldiğini belirtti.

Nas, Belçika, İtalya, Fransa ve İspanya tarafından deprem bölgelerinde 4 sahra hastanesi kurulduğunu dile getirdi.

Arama kurtarma ekiplerinin ülkelerine döndüğünü ifade eden Nas, AB’nin bölgeye insani yardımlarının devam edeceğini kaydetti.

AB Sivil Koruma ve İnsani Yardım Ofisi (ECHO) Türkiye Başkanı Velly ise ECHO’nun daha önce Gaziantep’te kurulan bir ofisinin olduğunu ve depremin birinci gününden itibaren harekete geçtiklerini belirtti.

Velly, deprem nedeniyle oluşan yıkımın çok büyük olduğunu ve ECHO olarak bölgeye daha fazla destek sağlamak için daha fazla kaynak seferber etmeyi düşündüklerini dile getirdi.

2 BİN HASTA TEDAVİ EDİLDİ

Kırıkhan’daki Belçika sahra hastanesinde görevli doktor Ruben Hausendonck ise hastanenin ilk kurulduğunda günlük 100 hastayı tedavi ettiklerini şu an için ise bu sayının 200'e yükseldiğini belirtti.

Hausendonck, faaliyete geçtiği 16 Şubat'tan bu yana sahra hastanesinde 2 bin hastayı tedavi ettiklerini ve şu ana kadar 5 çocuğun da burada dünyaya geldiğini aktardı. (AA)

İlginizi Çekebilir Fransa'nın kurduğu sahra hastanesinde görev değişimi

İlginizi Çekebilir ABD'nin 100 yataklı sahra hastanesi İncirlik'te