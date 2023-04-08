AB: İsrail, Filistin ve Lübnan’daki olaylardan endişeliyiz

Avrupa Birliği, işgal altındaki Filistin toprakları, İsrail ve Lübnan'da son günlerde artan şiddet olaylarından endişe duyduğunu, şiddeti kınadığını bildirdi.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün gece Tel Aviv’de bir İtalyan turistin de ölümüne yol açan saldırılar düzenlendiğini hatırlatarak AB’nin bu şiddet eylemlerini kınadığını bildirdi.

Şiddetteki artışın İsrail polisinin Mescid-i Aksa’da güç kullanması dahil olmak üzere, kutsal mekanlarda yükselen gerilim ve çatışmaların ardından meydana geldiğini kaydeden Borrell, şunları kaydetti:

“AB, kutsal mekanlarda yaşanan şiddet olaylarını kınamakta ve bu mekanların statüsünün korunması gerektiğini hatırlatmaktadır. Ayrıca Gazze’den ve Lübnan topraklarından İsrail’e yönelik ayrım gözetmeyen roket saldırılarını da kınıyoruz. İki İsraillinin ölümüne, birinin ciddi şekilde yaralanmasına neden olan terör saldırılarını da açıkça kınamaktayız.”

Borrell, İsrail’in kendini savunma hakkı bulunduğunu ancak verilecek karşılığın orantılı olması gerektiğini ifade ederek, şiddet olaylarına bir an önce son verilmesi, çatışmanın yayılmasını önlemek için her şeyin yapılması çağrısında bulundu. (AA)

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