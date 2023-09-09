AB, Karabağ’daki seçimlerin yasal çerçevesini tanımıyor

Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda yapılan sözde cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin "anayasal ve yasal çerçeveyi tanımadığını" bildirdi.

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, AB’nin bugün Karabağ’da düzenlenen seçimlere yönelik tutumuyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, “AB, bu seçimlerin yapıldığı anayasal ve yasal çerçeveyi tanımadığını yineler” ifadesi kullanıldı.

AB’nin, “Karabağ Ermenilerinin fiili liderlik etrafında birleşmelerinin önemli ve mümkün olduğuna” inandığı ve Azerbaycan ile yapılabilecek sonuç odaklı görüşmeleri desteklemeye kararlı olduğu vurgulandı.

“ENDİŞELERİMİZİ YİNELEDİK”

Açıklamada, Borrell’in Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la telefonda görüştüğü belirtilerek, “Karabağ Ermenilerinin karşı karşıya olduğu insani duruma ilişkin endişelerimi yineledim. Laçın Koridoru’nun artık yeniden açılması gerekiyor. Ağdam gibi diğer yollar çözümün parçası olarak açılabilir ancak alternatif olamaz” değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı. (AA)