AB Komisyonu’ndan yeni üye sinyali: AB büyümeli

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin genişlemesi gerektiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Fransa’nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda yıllık “Birliğin Durumu” konuşmasını yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Haziran 2024’te düzenlenecek AP seçimleriyle başlayan von der Leyen, milyonlarca seçmenin yaşı gereği ilk kez oy vereceğini, nasıl bir gelecek istediklerini düşünürken Avrupa’nın yaşadığı ekonomik kriz, Ukrayna’daki savaş, iklim değişikliğinin yıkıcı etkisi gibi konuları değerlendireceklerini dile getirdi.

Göreve geldiği 2019’da “yeşil, dijital ve jeopolitik bir Avrupa”dan söz ettiğinde birçok milletvekilinin bunlara şüpheyle yaklaştığını ancak Covid-19 salgını ve Avrupa kıtasında yeniden kendini gösteren savaşın kendisini haklı çıkardığını vurgulayan von der Leyen, “Avrupa’nın bugün geldiği noktaya bakın. Ukrayna’yı destekleyen, Rusya’nın saldırganlığına karşı duran, iddialı Çin yatırımları ve ortaklıklarına yanıt veren bir jeopolitik birliğin doğuşuna tanık olduk” ifadelerini kullandı.

GENİŞLEME MESAJI VERDİ

Deneyimli isim, Avrupa Birliği’nin genişlemesinin de sinyalini verdi. Ukrayna’nın yanı sıra Moldova ve Batı Balkan ülkelerinin geleceğinin AB’de olduğuna dikkati çeken von der Leyen, genişlemenin liyakata dayalı olduğunun altını çizdi.

Von der Leyen, “Başarılı bir genişleme için bir vizyon ortaya koymamız gerekiyor. Özgür, demokratik ve refah içinde yaşayan 500 milyondan fazla insanın oluşturduğu bir birlik. Özgürce okuyabilen ve çalışabilen gençlerden oluşan bir birlik. Hukukun üstünlüğü ve temel hakların her zaman mevcut olduğu, gelecekteki üye ülkelerde birliğimizin temeli olan, bağımsız yargı ve muhalefet, gazetecilere saygı duyulan canlı demokrasilerle tamamlanmış bir birlik.”

Von der Leyen, AB’nin kurumlarının birliğin sınırlarını korumak için üye ülkelerle de işbirliklerini derinleştirdiğine dikkati çekerek, Bulgaristan ve Romanya’nın artık Şengen’e dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

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