AB, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi hazırlığı yapıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya yönelik hazırladıkları 10'uncu yaptırım paketinin 10 milyar euroluk kapsamı olacağını söyledi. Ayrıca Von der Leyen, Ukrayna'yı üyelik yolunda destekleyeceğini ancak bunun liyakate dayalı, ucu açık bir süreç olduğunu vurguladı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kiev’de 24’üncüsü düzenlenen AB-Ukrayna Zirvesi bitiminde ortak basın toplantısı yaptı.

Von der Leyen, AB’nin Ukrayna’ya şimdiye kadar 35 milyon LED ampul gönderdiğini ve bunun yakında 50 milyona çıkacağını belirterek, “50 milyon LED ampul bir nükleer reaktörün elektrik üretimine eşdeğer tasarruf anlamına geliyor.” dedi.

Toplantıda enerji arz güvenliğini de ele aldıklarını anlatan von der Leyen, Ukrayna’da elektrik sağlanması için mevcut durumda jeneratörlerin son derece önem arz ettiğini söyledi.

Von der Leyen, “Ukrayna’ya 5 bin 400 jeneratörün teslim edilmesine karar verildi.” diye konuştu.

UKRAYNA’YA 2 GIGAVAT ELEKTRİK VERİLECEK

Ukrayna ve AB elektrik şebekelerinin savaşın başlamasıyla birbirine bağlandığını anımsatan von der Leyen, “Ukrayna’nın elektriğe ihtiyacı var. Size ihtiyacınız olan 2 gigavat elektriği sağlayacağız.” ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Ukrayna’nın devlet işlevini sürdürebilmesi açısından maaşları ve sosyal ödemeleri yapmasının önemine işaret ederek, AB şimdiye kadar Ukrayna’ya 50 milyar euro sağladı.” diye konuştu.

UKRAYNA ÜRÜNLERİ AB’YE GÜMRÜKSÜZ GİRMEYE DEVAM EDECEK

Ukrayna’ya 18 milyar euroyu düzenli aylık ödemeler halinde bütçe desteği olarak vereceklerini anlatan von der Leyen, Ukrayna ürünlerinin AB pazarına gümrüksüz girmesine yönelik programı da uzatacaklarını söyledi.

RUSYA’YA YENİ YAPTIRIMLAR

Von der Leyen, Rusya ekonomisinin uygulanan yaptırımlar nedeniyle yüksek bir bedel ödediğini vurgulayarak, “10’uncu yaptırım paketi geliyor. Bu paketi 24 Şubat’a kadar hayata geçirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

10’uncu yaptırım paketinin yaklaşık 10 milyar euroluk bir kapsamı olacağını belirten von der Leyen, “Yine büyük bir yaptırım paketi hazırlanıyor. Plan, bir kez daha Rusya’nın savaşta kullanabileceği teknolojilere odaklanmak.” dedi.

Rusya ve İran’da insansız hava araçları benzeri araçların üretimlerinin gerçekleşmemesini sağlamak istediklerini belirten von der Leyen, yaptırımlarla bu ürünlerdeki bileşenlere odaklanacaklarını ifade etti.

Von der Leyen, yaptırımların delinmesi veya çevresinden dolaşılmasına da yoğun biçimde odaklanacaklarına dikkati çekerek, “10’uncu yaptırım paketi yaptırımların çevresinden dolaşmayla mücadeleye yönelik teklifler içerecek.” değerlendirmesinde bulundu.

UKRAYNA’NIN AB’YE ÜYELİK SÜRECİ

Von der Leyen, Ukrayna’nın AB üyelik sürecine değinerek, “İlerleme kararlılığınız etkileyici. İleriye dönük tüm reformlarla önemli adımlar atıyorsunuz. Tüm bunları bir saldırgana karşı savaşırken yaptığınızı da unutmamalıyız. Her adımda sizi desteklemeye devam edeceğiz.” değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna’nın üyelik yolunda kat ettiği mesafenin sonbaharda yayımlanacak genişleme raporuna yansıtılacağını ifade eden von der Leyen, “Katılım süreci liyakat esaslı bir süreçtir. Başka bir deyişle, katı zaman çizelgeleri yoktur.” dedi.

“UKRAYNA AB’DİR, AB UKRAYNA’DIR”

AB Konseyi Başkanı Michel de “Ukrayna AB’dir, AB Ukrayna’dır.” ifadesini kullandı.

“Sizi AB yolculuğunuzun her adımında destekleyeceğiz.” diyen Michel, Ukrayna’yı hukukun üstünlüğü alanında desteklemenin önemine işaret etti.

Michel, Rusya’yı hem Ukrayna’daki savaş suçları hem de bu ülkeye verdiği zararla ilgili hesap verebilir kılmak için çalıştıklarını vurguladı.

Savaş suçları için Lahey’de uluslararası bir merkez kurulacağını yineleyen Michel, ülkenin yeniden inşası için dondurulan Rus varlıklarının kullanılması fikri üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Michel, Konseyin son bir yıldır Rusya’ya karşı 9 yaptırım paketi de dahil olmak üzere Ukrayna ile ilgili kararları oy birliği ile alabildiğine işaret ederek, AB üyeliğiyle ilgili kararın da bu şekilde alınabileceğiyle ilgili umudunu dile getirdi.

YAPTIRIMLARIN İÇERİĞİ GENİŞLİYOR

24’üncü AB-Ukrayna zirvesi, savaşın başlamasından ve Ukrayna’nın aday ülke statüsü almasından bu yana düzenlenen zirvelerin ilkiydi. AB ve Ukrayna yönetimi arasında düzenlenen zirve, yoğun güvenlik ve gizlilik önlemleri altında yapıldı.

AB savaş nedeniyle şimdiye kadar Rusya’ya yönelik 9 yaptırım paketi hayata geçirdi. Rusya’ya yönelik yaptırımlar ticaret, finans, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünleri de içeren geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Ayrıca, deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünleri, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT’ten çıkarılması ile çok sayıda kişi ve kuruluş AB yaptırım listelerinde yer alıyor. (AA)

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