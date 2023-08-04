AB: Türkiye ve BM’yi desteklemeyi sürdüreceğiz

AB, "Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönmesi için Türkiye ve BM'yi desteklemeyi sürdüreceğiz" açıklaması yaptı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB’nin Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin (BM) Karadeniz Tahıl Anlaşması’nı sürdürmek için “yorulmak bilmeyen çabalarını” desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Borrell, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada “Rusya gıdayı silah olarak kullanmayı bırakmalı. Rusya’yı Karadeniz Tahıl Anlaşması’na dönmeye ikna etmek zorundayız.” değerlendirmesinde bulundu. Aynı zamanda İngiliz The Guardian gazetesinde görüş yazısı kaleme alan Borrell, geçen ay Rusya’nın anlaşmadan çekilmesinin toptan buğday ve mısır fiyatlarında ani artışa neden olduğuna dikkati çekti.

Borrell, “BM ve Türkiye’nin Karadeniz Tahıl Anlaşması’nı sürdürmek için yorulmak bilmeyen çabalarını desteklemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı ve şunları kaydetti:

“Uluslararası toplumu ve tüm ülkeleri küresel gıda güvenliğini desteklemek için kendi yardımlarını artırmaya çağırıyoruz. Tüm ortaklarımızdan Afrika Birliği’nin yaptığı gibi, Rusya’yı müzakerelere geri dönmeye ve Ukrayna’nın tarımsal altyapısını hedef almaktan vazgeçmeye çağırmaya davet ediyoruz. Tek ses ve net olursak Rusya’nın anlaşmaya dönmesini sağlayabiliriz.” (AA)

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