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AB üyesi 17 ülke Türkiye’ye arama kurtarma ekipleri gönderiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından AB üyesi 17 ülkenin, Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri gönderdiğini söyledi.

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AB üyesi 17 ülke Türkiye’ye arama kurtarma ekipleri gönderiyor

CNN International televizyonundan Christian Amanpour’a, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili konuşan Lenarcic, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında Türkiye’ye arama kurtarma ekibi gönderen AB ülkelerinin sayısının 17’ye çıktığını bildirdi. Daha önce bu rakam 13 olarak açıklanmıştı.

Lenarcic, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da Romanya, Macaristan ve Bulgaristan’dan ilk ekiplerin Türkiye’ye ulaştığını duyurdu.

Suriye’de de insani yardım ortaklarıyla yakın çalıştıklarını belirten Lenarcic, artık kurtarma operasyonları da üstlendiklerini kaydetti. (AA)

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