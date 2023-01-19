AB ve İran arasında ‘terör listesi’ gerilimi

İran Meclisi, AB Parlamentosunun Devrim Muhafızları aleyhindeki çağrılarına karşı tasarı hazırladı.

Sozcu.com.tr

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İran Meclisi, Avrupa Birliği (AB) Parlamentosunun İran Devrim Muhafızları Ordusunun “terör” listesine alınmasını talep eden tasarısına karşılık hükümete AB ülkelerinin ordularını terör listesine alma çağrısı yapan karşı tasarı hazırladı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Meclis Başkanlık Heyeti Üyesi Ahmed Nadiri, AB tarafından Devrim Muhafızları Ordusuna yönelik yaptırımların uygulanması halinde ülkesinin buna misillemede bulunacağını söyledi. Bu kapsamda Mecliste hazırlanan tasarı hakkında bilgi veren Nadiri, “Meclisin, Avrupa Birliğinin İranlı kurumlara yaptırım konusundaki eylemlerine karşı hazırladığı tasarı milletvekillerinin masasındadır” dedi.

Avrupa ülkelerinin uzun süredir İran ile iyi ilişkilere sahip olduğuna dikkati çeken Nadiri, Devrim Muhafızları Ordusuna yönelik yaptırım kararı alınması halinde Avrupa’nın İran ve bölgedeki çıkarlarının tehlikeye düşeceği ve kararın askeri bir çatışmaya dahi dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan Fars Haber Ajansı tarafından paylaşılan Meclisin hazırladığı tasarıya göre, Devrim Muhafızları Ordusunun “terör” listesine alınması halinde AB’ye üye ülkelerin silahlı kuvvetleri ile onlara bağlı kurumlar İran tarafından “terörist” ilan edilecek.

Tasarıda, ayrıca “AB’nin muhtemel kararına uyan ülkelerin de aynı şekilde karşılık göreceği” belirtildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Devrim Muhafızları Ordusunun “terör” listesine eklenmesini desteklediğini ve İran’a karşı yeni yaptırımların uygulanmasının planlandığını söylemişti. AB Parlamentosu da bu yönde bir tasarı hazırlamıştı.

TRUMP DÖNEMİNDE ABD ADIM ATMIŞTI

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği (AB) Parlamentosunun İran Devrim Muhafızları Ordusunun “terör” listesine alınmasını talep eden tasarısını, “Avrupa’nın kendi ayağına kurşun sıkması” olarak nitelendirmişti.

AB son olarak 12 Aralık 2022’de İran’da genç bir kadının polis nezaretinde hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesine tepki olarak İran’da toplam 24 kişi ve 5 kuruluşu yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Nisan 2019’da eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde “yabancı terör örgütleri” listesine alınmıştı. İran da ABD ordusunu ve bağlantılı güçleri “terör örgütü” ilan etmişti. (AA)