ABD, AB ve G7’den Rusya görüşmesi

ABD, Rusya'daki gelişmeleri AB ve G7 ülkeleriyle görüşürken, bazı Avrupa ülkeleri Rusya'ya seyahat uyarısı yaptı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’daki gelişmeleri G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’le görüştüğünü bildirdi.

Blinken, konuya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. ABD’nin Rusya’daki gelişmeler bağlamında “müttefikler ve ortaklarıyla yakın koordinasyon” içinde olacağını belirten Blinken, G7 dışişleri bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi Borrell’le görüşme yaptığını ifade etti.

Bu arada İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Wagner grubunun Rus yönetimine isyan etmesinin ardından Rusya’ya seyahat uyarısını güncelledi. Dışişleri Bakanı James Cleverly, gelişmelere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rus ordusu ve Wagner grubunun dahil olduğu gelişmeleri dikkatle izliyor ve müttefiklerimizle yakın işbirliğimize devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Avusturya da, vatandaşlarını “Wagner krizi” nedeniyle Rusya’nın özellikle Ukrayna sınırındaki kentlerine gitmemeleri konusunda uyardı. Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, Rusya’ya yönelik kısmi seyahat uyarısı yapılarak, özellikle ülkenin Ukrayna sınırındaki bölgelerine gidilmemesi istendi.

Başbakan Karl Nehammer, Rusya’daki gelişmelere ilişkin AB düzeyinde devlet ve hükümet başkanlarıyla istişare halinde olunduğunu belirterek, “nükleer silahların yanlış kişilerin eline geçmemesi gerektiği”, bu hususun kaygı verici olduğunu söyledi. (AA)

İlginizi Çekebilir AB'den dikkat çeken 'Rusya'da darbe girişimi' yorumu

İlginizi Çekebilir Rusya'da 'darbe girişimi': Tanklar sokağa indi, gerilim dorukta

İlginizi Çekebilir Rus ordusu Wagner güçlerini havadan vurdu