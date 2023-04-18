ABD açıkladı! Abdulhadi Mahmud El-Hacı Ali öldürüldü

ABD, Suriye’de IŞİD elebaşlarından Abdulhadi Mahmud El-Hacı Ali’yi öldürdüklerini açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, “Bugün sabah saatlerinde, ABD Merkez Kuvvetlere bağlı güçler, Orta Doğu ve Avrupa’da terör saldırıları planlamakla sorumlu olan IŞİD elebaşı ve operasyon planlayıcısı olan Abdulhadi Mahmud El-Hacı Ali’yi öldürdü.” ifadelerine yer verildi.

“İSTİHBARAT DEĞERLENDİRİLDİ”

Açıklamada, operasyonun sadece ABD güçleri tarafından helikopter baskını ile gerçekleştirildiği vurgulanırken, bu saldırının IŞİD'in yabancı ülke yetkililerini kaçırma komplolarına ilişkin elde edilen istihbaratın değerlendirmesinin ardından yapıldığı belirtildi. (AA)

İlginizi Çekebilir Çok sayıda adrese IŞİD operasyonu

İlginizi Çekebilir Tekirdağ'da IŞİD operasyonu: 5 zanlı yakalandı