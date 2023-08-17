ABD, alternatif tahıl koridoru arıyor

Rusya'nın Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından ABD, Ukrayna tahıl ihracatı için alternatif yollar bulmaya çalışıyor.

Sozcu.com.tr

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ABD, Rusya’nın Ukrayna’nın tahıl altyapısına yönelik devam eden saldırılarını kınadı ve Ukrayna’nın tahıl ihracatını yapabilmesi için alternatif seçenekler bulmaya çalıştığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yardımcısı Vedant Patel, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasına atıfta bulunarak, “ABD, Rusya’yı derhal Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasına geri dönmeye çağırıyor” dedi.

Rusya 17 Temmuz’da anlaşmadan çekilmişti.

Patel, ABD’nin “ulaşması gereken yerlere tahıl göndermeye devam edebileceği yollar ve koridorlar bulmaya” çalıştığını söyledi ve Rus tarafından anlaşmaya geri dönmek istediklerine dair herhangi bir işaret görmediğini de ifade etti.

Rusya, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye’nin aracılık ettiği Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını uzatmayı reddettikten sonra, dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından biri olan Ukrayna’nın tarım ve liman altyapısına saldırılar düzenliyor. Saldırılar, Tuna limanları Reni ve Izmail’i de kapsıyor.

Rusya tahıl koridoru anlaşmasından çekilmeden önce, Tuna limanları Ukrayna’nın tahıl ihracatının yaklaşık çeyreğini oluşturuyordu. Tahıl mavnalara yükleniyor, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Romanya’nın kara suları yoluyla nehrin aşağısına, sonra da Romanya’nın Karadeniz’deki Köstence limanına aktarılıp, oradan da gemilerle gönderiliyordu.

Ukraynalı yetkililer, dünkü saldırılarının gıda ihracatı için hayati bir rota olan Tuna Nehri üzerindeki Reni limanındaki tahıl ambarlarına zarar verdiğini açıkladı. (Reuters)

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