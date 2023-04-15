ABD Başkan Yardımcısı Harris’ten siyahilerin güvenliği için polis reformuna destek

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ülkede yaşanan polis şiddeti olaylarıyla ilgili “kamu güvenliğinin” siyahileri de kapsaması gerektiğini belirtti.

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ABD Başkan Yardımcısı Harris, New York'ta devam eden siyahi haklar savunucusu Ulusal Eylem Ağı (NAN) örgütünün yıllık kongresinde yaptığı konuşmada, bu yılın başında Tennessee'de polis tarafından dövülerek hayatını kaybeden Tyre Nichols olayına değindi. Başkan Yardımcısı, ülkede “kamu güvenliğinin” siyahiler dahil herkesi kapsaması gerektiğini söyledi.

Harris, önyargılı şekilde aşırı güç kullanan polisin hesap verebilir olması gerektiğini vurgulayarak, “Kamu güvenliğini artırmak için daha fazla çalışmamız ve Kongre'nin de kapsamlı polis reformu yasasını geçirmesi konusunda hepimiz aynı fikirdeyiz.” ifadesini kullandı.

Ülkedeki silahlı şiddete de dikkati çeken Harris, bu sene içinde 150'den fazla silahlı toplu saldırı olayı yaşandığının ve son verilere göre gençlerin ölüm sebebinde silah şiddetinin ilk sırada yer aldığının altını çizdi.

Harris, “Silahlı şiddet bütün toplumu etkilerken, siyahileri ise eşit olmayan derecede daha fazla etkiliyor. Siyahiler ABD nüfusunun yüzde 13'ünü oluştururken, cinayet kurbanlarının ise yüzde 60'tan fazlasını oluşturuyor.” dedi.

KONGREYE ÇAĞRI YAPTI

Federal ve eyalet düzeyinde silah kontrolü için güvenlik yasaları çıkarılması gerektiğini belirten Harris, bu konunun bir an önce ele alınması için eyalet meclislerine ve Kongre'ye çağrıda bulundu.

Harris, ülkedeki silahlı şiddete karşı çıkan insanların susturulamayacağını belirterek, Tennessee'de bir okula düzenlenen silahlı saldırıyı protesto ettikleri için ihraç edilmek istenen Demokrat 3 şehir meclis üyesi olayına da değindi.

Harris, “Tennessee'de 3 seçilmiş milletvekillinin ihracı için oylama yapıldı ve iki siyahi genç koltuğundan edildi. Ancak 7 bin öğrenci ve ailelerinin seslerini yükseltmesi sonucu şimdi Justin Pearson ve Justin Jones tekrar geri geldi.” diye konuştu.

NELER YAŞANMIŞTI?

3 Nisan'da yapılan öğrenci protestolarına katıldığı için Cumhuriyetçiler tarafından oylama ile ihraç edilen iki siyahi vekil, dün, kent meclislerinde yapılan üst bir oylamada koltuklarına geri dönmelerini sağlayacak “yeniden görevlendirme” onayını kazanmıştı.

Önceki gün başlayan, ABD'deki siyahilerin yaşadığı ırkçılık, ayrımcılık ve şiddet konularının tartışıldığı Ulusal Eylem Ağı’nın yıllık kongresi yarın sona erecek.

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