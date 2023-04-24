ABD Başkanı Biden 1915 olaylarına “soykırım” dedi

Geçmişte 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak tanıyacağını açıklayan ABD Başkanı Joe Biden bugün bir açıklama yayınladı.

Sozcu.com.tr

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Göreve gelmeden önce “soykırım” tanımlaması yapan ve ABD Başkanı olarak görev aldığı süre boyunca 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlayan Joe Biden bugün bir açıklama yaptı…

Biden, bugün yaptığı açıklamada 1915 olayları hakkında yine “soykırım” dedi.

Yazılı olarak yapılan ve Beyaz Saray’ın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “Bugün Meds Yeghern sırasında kaybettiğimiz hayatları yad ediyor ve onları asla unutmayacağımıza bir kez daha söz veriyoruz” ifadesi kullanıldı.

Ermenicede “Büyük Felaket” anlamına gelen Meds Yeghern’i kullanan Biden, “Bugün Meds Yeghern’de (Ermeni Soykırımı’nda) yaşamını yitirenleri yad ediyoruz ve onları asla unutmayacağımıza dair söz veriyoruz. 24 Nisan 1915’de Osmanlı yetkililer Ermeni entellektüelleri ve İstanbul’daki topluluk liderlerini gözaltına aldı ve sistematik şiddet uyguladı” ifadesini kullandı.

Biden geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da İstanbul’dan “Constantinople” olarak bahsetmesi dikkat çekti.

ANKARA’DAN TEPKİ GELDİ

Biden’ın açıklamalarına Mevlüt Çavuşoğlu’ndan tepki geldi…

Çavuşoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Biden’ın 1915 Olaylarına ilişkin açıklamasına yanıt verdi. Paylaşımda, “Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve iki yüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk Milleti’ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir” denildi.

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