ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a Ukrayna'ya verdikleri destek için teşekkür etti.

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ABD Başkanı Biden, başkent Washington’a resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Scholz’u Beyaz Saray’da ağırladı.

“En son gelişinizden bu yana çok şey değişti.” diyen Biden, Scholz’un Şubat 2022’deki Washington ziyareti sırasında Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığdığına işaret etti.

Biden, Rusya harekete geçerse ABD ve Almanya’nın buna karşılık vereceğini açıkça belirttiklerini kaydetti. Bu sözü yeri getirdiklerini ifade eden Biden, “Güçlü ve istikrarlı liderliğin için sana teşekkür etmek istiyorum Olaf.” şeklinde konuştu. Biden, Almanya’nın Ukrayna’ya askeri ve manevi yardımlarını övdü.

Savaş nedeniyle savunma harcamalarındaki artış, Rus enerji kaynaklarından uzaklaşma gibi Almanya’nın bir dizi zorlukla karşı karşıya kaldığını söyleyen Biden, “Kolay olmadığını biliyorum. Bu, sizin için oldukça zordu.” diye konuştu.

Biden, Ukrayna’ya askeri ve temel ihtiyaçların karşılanması konusunda yardım ettiklerini belirterek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki baskıyı da sürdürmeye devam ettiklerini dile getirdi. Başkan Biden, “NATO müttefikleri olarak ittifakı daha güçlü ve yetenekli hale getiriyoruz.” dedi.

SCHOLZ’DAN AÇIKLAMA

Scholz da Ukrayna’ya verilen destek konusunda birlik olmanın önemine vurgu yaparak “Şu anda, ne kadar sürerse sürsün bunu yapmaya devam edeceğimizin mesajını vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

Scholz, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden kaynaklanan barışa yönelik tehdit nedeniyle bu yılın önemli olduğunun altını çizdi. İki ülke arasındaki transatlantik işbirliğinin güçlü olduğunu anlatan Scholz, Biden ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

​​​​​​​Karşılamanın ardından liderler, heyetler arası ve ikili görüşmeye geçti. (AA)

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