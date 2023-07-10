Abone Ol

NATO zirvesi sonrası ABD’den peş peşe Türkiye kararı

Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktı. Gelişme sonrası ABD Başkanı Biden açıklama yaparak, "Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığı geliştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım" dedi.

Yayınlanma: 23:11 - 10 Temmuz 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
NATO zirvesi sonrası ABD’den peş peşe Türkiye kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüşmesi sonrası Türkiye, İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktı.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya Katılım Protokollerini TBMM'ye sevk edeceği ve onaylanması için yakın işbirliği içinde olacağı ifade edildi.

BIDEN: ÇALIŞMAYA HAZIRIM

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İsveç’in NATO’ya katılım protokolünü onaylamak üzere TBMM’ye iletme taahhüdü dahil Türkiye, İsveç ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından yayımlanan açıklamayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

“Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığı geliştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım.” ifadesini kullanan Biden, İsveç’i NATO’nun 32. müttefiki olarak karşılamayı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’e de kararlı desteği için teşekkür etti.

ABD DIŞİŞLERİ: F-16 SATIŞINI AÇIKTAN DESTEKLİYORUZ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye F-16 satışını açıktan desteklediklerini ve Türkiye’nin Avrupa Birliği hedeflerini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Türkiye'den İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışıkİlginizi ÇekebilirTürkiye'den İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışıkNATO'dan Erdoğan'ın AB çıkışına yanıtİlginizi ÇekebilirNATO'dan Erdoğan'ın AB çıkışına yanıtNATO Zirvesi öncesi Erdoğan'dan kritik açıklamaİlginizi ÇekebilirNATO Zirvesi öncesi Erdoğan'dan kritik açıklamaErdoğan ile Biden görüşmesinin tarihi belli olduİlginizi ÇekebilirErdoğan ile Biden görüşmesinin tarihi belli oldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
ABD Avrupa Cumhurbaşkanı İsveç Joe Biden NATO TBMM Türkiye
X Reklam