Abone Ol

ABD Başkanı Biden hakkında soruşturma çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Başkan Biden hakkında görevi kötüye kullanma soruşturması açılması çağrısında bulundu.

Yayınlanma: 18:37 - 12 Eylül 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
ABD Başkanı Biden hakkında soruşturma çağrısı

Ayrıntılar geliyor

ABD
X Reklam