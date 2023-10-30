ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'de sivillerin korunmasının önemine ve bölgeye insani yardım akışının artırılmasına dikkati çekti.

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Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Biden’ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Biden’ın görüşmede “İsrail’in, teröre karşı vatandaşlarını korumak konusunda her türlü hakkı ve sorumluluğu olduğunu ve bunu uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde yapması gerektiğinin altını çizdiği” bildirildi.

Biden’ın, “Gazze’deki sivillerin ihtiyaçlarının karşılanması için insani yardım akışının derhal ve önemli ölçüde artırılması gerektiğini vurguladığı” aktarılan açıklamada, iki liderin düzenli istişarelerde bulunmaya devam etme konusunda mutabık kaldığı bilgisi verildi.



HOLLANDA BAŞBAKANI’NDAN NETANYAHU’YA: GAZZE’YE İNSANİ YARDIM ULAŞMALI

Hollanda’da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, X’ten yaptığı açıklamada, Netanyahu ile Gazze’deki insani durumu görüştüğünü ifade etti.

Dünya’nın Gazze’deki durumu endişeyle takip ettiğini belirten Rutte, “(Netanyahu’ya) Gazze’ye daha fazla insani yardım ulaşmasının gerekliliğini vurguladım.” ifadesini kullandı.

Gazze’de acil olarak su, gıda, yakıt ve tıbbi yardıma ihtiyaç olduğunu vurgulayan Rutte, “Bu aynı zamanda dünyanın İsrail’i desteklemeye devam etmesi için de gerekli. Geniş çaplı yardıma izin vermenin en iyi yolu çatışmalara insani ara verilmesidir.” değerlendirmesinde bulundu.

İTİDAL ÇAĞRISI

Netanyahu ile yardımların deniz yoluyla Kıbrıs’tan Gazze’ye ulaştırılması olasılığını da görüştüklerini aktaran Rutte, Hamas tarafından alıkonulan rehineler ve bölgede mahsur kalan yabancıların da güvenli şekilde sevdiklerine ulaşması gerektiğini ifade etti.

Rutte, “Bölgesel tırmanışın önlenmesi ve masum sivillerin ölümünden mümkün olduğunca kaçınabilmek için askeri harekatta itidal gereklidir. Bu durum (İsrail’in) meşru müdafaa hakkını ortadan kaldırmaz ancak İsrail’in de orantılı hareket ettiğini göstermesi gerekmektedir.” dedi.

Rutte, Netanyahu ile Filistinlilerin durumunu görüştüklerini, “Güvenli bir İsrail’in yanında kendilerine ait güvenli bir devlet. Özellikle bu karanlık dönemde, bu konudaki konuşmayı yeniden başlatma fırsatını yakalamaya çalışmalıyız.” dediğini aktardı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile de Gazze’deki insani duruma ilişkin görüştüklerini belirten Rutte, “Bağımsız bir Filistin devletiyle güvenli bir İsrail arasında kalıcı barışı hedefleyen savaş sonrası siyasi süreç hakkında şimdiden düşünmeye başlamanın önemi” konusunda İngiliz mevkidaşıyla hemfikir olduklarını kaydetti.

Rutte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hafta başında yaptıkları konuşmada da iki devletli bir çözüme yönelik süreci değerlendirdiklerini ifade etti.

“GAZZE’YE YARDIMLAR HIZLANDIRILMALI”



Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan bir sözcünün yaptığı açıklamada, Sunak ve Rutte’nin, Gazze’ye yardımların hızlandırılmasını sağlayacak seçenekleri, Gazze’deki İngiliz ve Hollanda vatandaşlarının desteklenmesi ve rehinelerin güvenli bir şekilde geri dönmelerinin sağlanmasına yönelik çabaları ele aldıkları belirtildi.

Uluslararası insancıl hukukun sürdürülmesi ve Gazze’deki sivillerin korunmasının hayati önemi konusunda Sunak ve Rutte’nin mutabık kaldığı aktarılan açıklamada, iki liderin, bölgeye daha fazla zarar verici ve istikrarı bozucu tırmanıştan kaçınmanın önemini ele aldıkları kaydedildi.

Açıklamada, “(Sunak ve Rutte) Çatışmaya barışcıl bir çözüm ve iki devletli bir çözüme yönelik süreci yeniden canlandırmanın önemini ele aldılar.” ifadesi kullanıldı.



GAZZE’DE SON DURUM

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze’den düzenlenen saldırılarda 311’i asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342’si çocuk, 2 bin 262’si kadın olmak üzere 8 bin 5’e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 116 Filistinli öldü, 1900’den fazla Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze’de 34 Lübnan’da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırısının dozunu daha da artırdı.

Gazze’de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

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