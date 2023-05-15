ABD Başkanı Biden’dan seçim sonrası ilk yorum

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın seçim öncesinde sert sözlerle hedef aldığı ABD Başkanı Biden'dan Türkiye seçimlerine ilginç bir yorum geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden, gazetecilerin Türkiye'deki seçimlerle ilgili sorularına dikkat çeken bir yanıt verdi.

VOA Türkçe’nin aktardığı habere göre Biden, Delaware'de hafta sonu tatilini geçirdiği sırada bisiklete binerken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Biden’a Türkiye’de düzenlenen seçimlerle ilgili yorumu soruldu. Bir muhabir Biden'a seçimde bir ihtilafın söz konusu olabileceğini belirtti ve yorumunu sordu.

Biden bunun üzerine “Bu doğru mu? Hiç bilgi almadım” dedi.

Muhabirin “Muhalefet partisi önde olduğunu iddia ediyor, devlet basını ise Erdoğan’ın önde olduğunu söylüyor” sözleri üzerine gülen Biden, “Kulağa tanıdık geliyor öyle değil mi? Hayır bakın, umarım kim kazanırsa kazanır. Dünyanın o kısmında bu olmasa bile yeterince sorun var zaten” yanıtını verdi.

ERDOĞAN, ‘BIDEN EMİR VERDİ’ DEMİŞTİ

Seçimden bir gün önce ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Biden, Erdoğan'ı devirin emri verdi” sözleriyle ilgili açıklama gelmişti. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Washington'ın seçimleri yakından izlediği ve taraf tutmadığı belirtilmişti.

Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Türkiye'nin uzun süredir Amerika'nın müttefiki olduğunu ve Washington'ın da seçimleri yakından takip ettiğini belirtmişti. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Bizim tek ilgimiz demokrasi süreci ki bu süreç özgür ve adil olmalı. Türk yetkililerin seçimi demokratik gelenekleri ve kanunları çerçevesinde ele alacaklarına güveniyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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