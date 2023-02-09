ABD Başkanı Joe Biden’ın Polonya ziyareti belirsiz

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'ya gerçekleştirmesi beklenen ziyaretle ilgili, henüz kesin gidip gitmeyeceğine ya da ne zaman gideceğine karar vermediğini söyledi.

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ABD Başkanı Biden, Florida’ya ziyaretinden önce Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin Polonya’yı ne zaman ziyaret edeceksiniz sorusuna Biden, “Polonya’ya ne zaman gideceğime ya da kesin gidip gitmeyeceğime henüz karar vermedim.” yanıtını verdi. Biden, Ukrayna’ya ziyaret gerçekleştirme olasılığına ilişkin soruyu ise “Polonya’ya gitme olasılığım var. Hepsi bu.” şeklinde cevapladı.

ABD Başkanı Biden’ın Rusya-Ukrayna Savaşı’nın birinci yılında 24 Şubat’ta Ukrayna’yı ziyaret etmeyi planladığı iddiaları gündeme gelmişti. Beyaz Saray yetkilileri ve Biden, yıl dönümüne ilişkin paylaşılacak herhangi bir seyahat planlarının olmadığını aktarmıştı. Biden, daha önce de Polonya’yı ziyaret edeceğini ancak zamanını bilmediğini söylemişti. (AA)

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