ABD ‘benzeri görülmemiş’ diyerek uyardı: Güçlerinizi geri çekin

ABD, Sırbistan'ın Kosova sınırına "benzeri görülmemiş" şekilde askeri yığınak yaptığını bildirdi. Beyaz Saray'dan Belgrad yönetimine "güçleri geri çekme" çağrısı yapıldı.

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Kosova-Sırbistan arasında tansiyon yükselirken Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kirby, Sırbistan'ın Kosova sınırına ‘benzeri görülmemiş' bir şekilde askeri yığınak yaptığını söyledi. Kirby'nin açıklamasına göre bölgeye top, tank ve mekanize piyadeler sevk edildi.

Bunun istikrarı oldukça bozan bir gelişme olduğuna dikkati çeken Kirby, “Sırbistan'ı bu güçleri sınırdan çekmeye çağırıyoruz” dedi.

Kirby, “Mevcut gelişmeler ışığında NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü’nün (KFOR) mevcudiyeti güçlendirilecek” ifadesini kullandı.

Takviyenin amacının belli olmadığını söyleyen Kirby, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i arayarak “gerginliğin derhal azaltılması ve diyaloga dönüş” yönünde çağrıda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

KOSOVA'DA YAŞANANLAR

Kosova’nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska’da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, “profesyonel bir terörist/suç yapılanması” olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan’ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisi tarafından kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska’da düzenlenen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2’si saldırgan, 4’ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrulamıştı. (AA)

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