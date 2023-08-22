ABD Büyükelçisi: Türkiye’nin, gıda güvenliğindeki kritik rolünü sürdüreceğine eminim

ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devamında ilişkin "Türkiye'nin, küresel gıda güvenliğini savunma konusunda oynadığı kritik liderlik rolünü sürdüreceğine eminim" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Karadeniz Tahıl Girişimi’ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Büyükelçi Flake; Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasındaki anlaşmayla, yeryüzünde hassas durumda bulunan insanlardan bir kısmının gıdaya eriştiğini belirterek, “İlk geminin, 1 Ağustos 2022 tarihinde yola çıkmasından itibaren, yüzlerce gemi koridordan geçmiş ve yaklaşık 33 milyon tonluk Ukrayna tahılı ve gıda malzemesi, küresel pazarlara ulaştırılmıştır. Bu tarımsal ürünlerin yüzde 65’i, küresel gıda güvenliğini ve istikrarını destekleyecek şekilde gelişmekte olan ülkelere gitmiştir. Karadeniz Tahıl Girişimi’nin başarısı, Türkiye’nin dünyada yaşanan gelişmelerde oynadığı kritik rolün yanı sıra; Türkiye’nin öne çıkarak küresel toplum için doğru olanı yapma konusundaki istekliliğini de gözler önüne sermiştir” ifadelerini kullandı.

“KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİ, AÇLIĞI HAFİFLETMİŞTİR”

Flake, Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimi’nden çekilmek için öne sürdüğü gerekçelerin bahaneden ibaret olduğunu belirterek, devamında şu değerlendirmeleri yaptı:

* “Esasen Rusya’nın gübre ve tahıl ihracatları, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yürürlükte olduğu dönemde tüm zamanların en yüksek düzeylerindeydi ya da bu düzeylere yakındı. Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimi’nden ayrılma kararı, kendi ihraç ettiği gıdanın fiyatını yukarıya taşımakta ve kazancını artırmakta; dünyanın geri kalan kısmını ise yüksek gıda fiyatlarıyla boğuşmaya zorlamakta ve en hassas durumda olan insanları daha büyük bir açlık riskine maruz bırakmaktadır. Bunlar ekonomik gerçeklerdir.

* Rusya’nın saldırılarını haklı göstermek için umursamazca manipüle ettiği bu gerçeklerin ardında ciddi acılar vardır. Karadeniz Tahıl Girişimi, dünya genelinde sıkıntıları ve açlığı hafifletmiştir. Amerikan halkı, Türkiye’ye, BM’ye ve dünyada herkese yetecek miktarda gıda bulunmasını güvence altına almaya çalışan ülkelere, şükranlarını sunmakta. Türkiye’nin, küresel gıda güvenliğini savunma konusunda oynadığı kritik liderlik rolünü sürdüreceğine eminim.” (DHA)