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ABD Dışişleri Bakanı Blinken ‘ateşkes’ paylaşımını sildi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmesinin ardından paylaştığı ve "Türkiye'nin ateşkes çağrısını teşvik ettim" ifadelerine yer verdiği sosyal medya mesajını sildi.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken ‘ateşkes’ paylaşımını sildi

İsrail ve Filistin’de karşılıklı saldırılar sürerken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir görüşme yaptı.

Blinken, Fidan ile yaptığı ilk görüşmenin ardından sosyal medya hesabında “Türkiye’nin ateşkesi savunmasını ve Hamas’ın elindeki tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmasını teşvik ettim” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklama da “İkili, ‘Hamas’ın İsrail’e terör saldırısını’ görüştü. Blinken, Türkiye’nin süregelen angajmanını teşvik etti ve ABD’nin Hamas’ın saldırıları durdurması ve tüm rehineleri bırakmasına odaklandığını ifade etti” bilgisi paylaştı.

Blinken sabah saatlerinde sosyal medya paylaşımını silerken, bakanlığın resmi sitesinden yaptığı açıklama ise silinmedi. (AA)

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