ABD duyurdu: Sırbistan askerleri geri çekiyor

ABD, Sırbistan'ın askeri güçlerinin Kosova sınırından çekilmeye başladığını açıkladı.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın toplantısında, Sırbistan’ın “olumlu bir adım olarak, Kosova sınırındaki devasa askeri yığınağını azaltmaya başladığını” belirtti.

Kirby, Sırp askerlerin Kosova sınırından uzaklaşmasının, “bölgesel gerilimleri azaltma” yönünde etkili olacağını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de gerilimi azaltacak adımların devamının beklendiğini ifade etti.



NELER YAŞANDI?

Kosova’nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska’da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, “profesyonel bir terörist/suç yapılanması” olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan’ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisi tarafından kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska’da düzenlenen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2’si saldırgan, 4’ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrulamıştı.

Sırbistan İçişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, olayları üstlenen Kosovalı Sırp siyasetçi Milan Radoicic’in Belgrad’da bir apartman dairesine yapılan baskınla gözaltına alındığı ve hakkında 48 saatlik gözaltı süresi verildiği duyurulmuştu. (AA)