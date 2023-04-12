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ABD duyurdu! Üst düzey IŞİD’li yakalandı

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Suriye’nin doğusunda helikopter destekli bir baskında terör örgütü IŞİD elebaşlarından Huzeyfe el-Yemeni’yi ve iki yardımcısını yakaladıklarını açıkladı.

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ABD duyurdu! Üst düzey IŞİD’li yakalandı

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, IŞİD'in saldırı planlayıcılarından olduğu iddia edilen Huzeyfe el-Yemeni'nin ABD birliklerinin helikopterle düzenlediği bir baskın operasyonunda ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Suriye'nin doğusunda düzenlenen operasyonda herhangi bir sivil kaybının yaşanmadığı ve Yemeni'nin yakalanmasının örgütün operasyon düzenleme kabiliyetine önemli bir darbe olduğu ifade edildi. (AA)

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