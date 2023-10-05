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ABD F-16’ları, Türk İHA’sını düşürdü

ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağı, Suriye'de görev yapan Türk insansız hava aracını düşürdü.

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ABD F-16’ları, Türk İHA’sını düşürdü

İki ABD’li yetkili Reuters’e verdiği demeçte, ABD’ye ait bir F-16 savaş uçağının, Suriye’deki Amerikan birliklerinin yakınında görev yapan bir Türk insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi.

İsimlerinin gizli kalması kaydıyla konuşan yetkililer, ABD’nin Türk yetkililere, ABD kara birliklerinin yakınında operasyon yaptıkları konusunda uyarıda bulunan birçok telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik 1 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği saldırının ardından Suriye'de operasyon düzenlemişti.

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