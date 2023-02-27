ABD Hazine Bakanı Yellen’dan Ukrayna’ya ziyaret

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin Ukrayna'ya ekonomik desteğini görüşmek üzere ülkeye ziyarette bulundu.

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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yellen ziyareti sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile bir araya geldi.

Açıklamada, Zelenskiy ile görüşmesinde Yellen’ın, 2023’ün ilk üç çeyreğinde sağlanacak 9,9 milyar dolarlık bütçe desteğinin 1,25 milyar dolarlık ilk transferinin gerçekleştirilmesi dahil hayati temel hizmetlerin sağlanmaya devam etmesine yönelik ABD’nin Ukrayna’ya devam eden ekonomik desteğini ele aldığı aktarıldı.

“UKRAYNA’NIN YANINDA OLACAĞIZ”

Yellen, görüşmede yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın mücadelesinin kendi mücadeleleri olduğunu vurgulayarak, “Kiev’e Başkan Biden ve Amerikan halkından net bir mesaj getirdim; ne kadar sürerse sürsün Ukrayna’nın yanında olacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’nin Ukrayna’nın en büyük bağışçısı olmaktan gurur duyduğunu belirten Yellen, ABD’nin bugüne kadar Ukrayna’ya 50 milyar dolara yakın yardımda bulunduğunu kaydetti.

Yellen, Kiev ziyaretinde özellikle ekonomik ve bütçe desteği sağlama konusundaki yakın ortaklıklarına odaklandığını vurgulayarak, “Bugüne kadar 14 milyar doların üzerinde ekonomik yardım sağladık. Gelecek aylarda 8 milyar doların üzerinde ek ekonomik destek sağlayacağız.” ifadesini kullandı.

“KÜRESEL GÜVENLİK VE DEMOKRASİYE YATIRIM”

ABD’nin Ukrayna’nın savunması için ihtiyacı olan güvenlik yardımını sağlamada kararlı olduğuna işaret eden Yellen, ABD ve küresel koalisyonun, Rusya’nın askeri ve ekonomik saldırısı karşısında var olan boşlukları doldurmak için adım atmaya devam edeceğini aktardı.

Yellen, bunu “küresel güvenlik ve demokrasiye yatırım” olarak tanımlayarak, dünyanın Ukrayna’yı ve özgürlük davasını destekleme taahhüdünü iki katına çıkarmasının her zamankinden daha fazla hayati önem taşıdığını kaydetti.

ZELENSKİY’DEN DE AÇIKLAMA

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna’yı ziyaret eden Yellen ile bir araya gediğini belirtti.

ABD’nin Ukrayna’ya önemli mali ve askeri yardımlar sağladığını hatırlatan Zelenskiy, “ABD, bu savaşın ilk günlerinden itibaren bize sadece silah olarak değil mali cephede de güçlü bir şekilde destek verdi. Bunu gerçekten takdir ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Yellen ile önemli bir görüşme gerçekleştirdiğini aktararak, Rusya’ya yönelik yaptırımların artması gerektiğini savunan Zelenskiy, şunları kaydetti:

“Saldırgan devlete (Rusya) yönelik yaptırım baskısını artırmaya yönelik sistematik adımlar için teşekkür ederiz. Rusya’yı savaşı finanse etme yeteneğinden mahrum bırakmak için yaptırımların daha da güçlendirilmesi gerekiyor.” (AA)

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