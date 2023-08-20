ABD, Hilary Kasırgası’na hazırlanıyor: OHAL kararı alındı

ABD'nin California Valiliği, yaklaşan Hilary Kasırgası nedeniyle eyaletin güneyinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu. California Valisi Gavin Newsom, "Bu fırtınaya hazırlanmak ve müdahale etmek için tüm hükümeti seferber ediyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’de, Güney California’nın büyük bir bölümünde olağanüstü hal ilan etti.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Vali Gavin Newsom, Hilary Kasırgası’na müdahale ve kurtarma çabalarını desteklemek üzere Güney California’nın büyük bir bölümünde olağanüstü hal ilan etti. Hilary Kasırgası şu anda Ulusal Kasırga Merkezi’nin, Baja California (Aşağı California) ve Güney California da dahil olmak üzere Güneybatı ABD’ye ‘felaket ve yaşamı tehdit eden sel’ uyarısı yaptığı Kategori 2 kasırgasıdır. Şiddetli yağış ve şiddetli rüzgarlar da dahil olmak üzere kasırganın etkilerinin bugün başlaması ve Pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor” denildi.

California Valiliği’nden paylaşılan fotoğraflarda, ABD Ulusal Muhafızlarının da kasırganın etkilerini hafifletmek üzere hazır tutulduğu görüldü. Valilik, 350 askerin görev için beklediğini bildirdi.

İlginizi Çekebilir Brezilya'da kasırga can aldı