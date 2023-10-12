ABD, iki şirkete daha yaptırım başlattı

ABD, Rus petrolüne getirilen tavan fiyat uygulamasını ihlal ettiği gerekçesiyle iki şirkete yaptırım başlattı.

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ABD Hazine Bakanlığı, Rus petrolüne getirilen tavan fiyat uygulamasını ihlal ettiği gerekçesiyle biri Türkiye’de, diğeri Birleşik Arap Emirlikleri’nde olmak üzere iki tanker sahibine yaptırım başlattı.

ABD, diğer G7 ülkeleri ve Avustralya, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasının ardından Rusya’ya getirdikleri yaptırımlar kapsamında petrol satışlarından elde ettiği geliri azaltmak amacıyla geçen yılın sonlarında tavan fiyat uygulamasını devreye aldı. Buna göre varil fiyatı 60 doların üzerinde petrol taşıyan şirketlere yaptırım uygulanıyor.

TÜRKİYE MERKEZLİ ŞİRKETE YAPTIRIM

ABD, Yasa Golden Bosphorus adlı tankerin sahibi olan Türkiye merkezli Ice Pearl Navigation şirketini yaptırım kapsamına aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, Ice Pearl Navigation’ın tavan fiyat uygulamasının geçen yıl Aralık’ta devreye girmesinin ardından varil başına 80 doların üzerinde fiyata sahip Rus ESPO ham petrolünü taşıdığını belirtti.

Reuters’ın haberine göre, Golden Bosphorus adlı tankeri işleten Yasa Tanker’in sahibi Yasa Holding’den yapılan açıklamada, tankerin Rus menşei petrolü taşıdığı dönemde tüm düzenlemelere riayet ederek taşıdığına dair başlıca İngiliz gemi sigorta şirketlerinden alınanlar dahil her türlü belgenin bulunduğu ifade edildi.

Şirketin bir yıldan uzun süredir Rus petrolü taşımadığı belirtilen açıklamada, geminin şu anda ABD’nin en büyük petrol şirketlerinden Exxon Mobil tarafından birkaç aylığına zaman charteri çerçevesinde kullanıldığı da belirtildi.

ABD ayrıca varil başına 75 doların üzerinde fiyata sahip Rus Novy Port petrolünü taşıdığı gerekçesiyle SCF Primoyre’nin sahibi BAE merkezli Lumber Marine SA’e de yaptırım getirdi.

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