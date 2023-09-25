ABD iki ülkenin bağımsızlığını resmen tanıdı

ABD, iki Pasifik ülkesi olan Cook Adaları ve Niue'nin bağımsızlığını tanıma kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden bugün yaptığı açıklamada, ABD’nin iki küçük Pasifik ülkesi olan Cook Adaları ve Niue’nin bağımsızlığını tanıyacağını söyledi ve yetkililer tarafından daha önce yapılan bir duyuruyu teyit etti.

Biden bu hafta Pasifik ada liderleriyle yapılacak zirve öncesinde yaptığı açıklamada, ABD’nin Çin’in Washington’un uzun zamandır kendi arka bahçesi olarak gördüğü stratejik bir bölgeye daha fazla girmesini engellemeye yönelik cazibe saldırısının bir parçası olduğunu söyledi.

Biden yaptığı açıklamada, ABD’nin Cook Adaları ile İkinci Dünya Savaşı’na kadar uzanan uzun bir işbirliği geçmişi olduğunu ve ABD ordusunun bu adalardan birinde havaalanı pistleri inşa ettiğini söyledi.

“Bugünkü duyuru, halklarımızın yaşamları için en önemli zorlukların üstesinden gelmeye çalışırken bu kalıcı ortaklığın kapsamını genişletmemizi sağlayacak” dedi.

Beyaz Saray, zirvenin iklim değişikliği, ekonomik büyüme, sürdürülebilir kalkınma, halk sağlığı ve yasadışı balıkçılıkla mücadele gibi önceliklere odaklanacağını söyledi.

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