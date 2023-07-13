ABD ile Çin arasında kritik görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi ile görüşmesinde, iletişim kanallarının açık kalması ve Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemini vurguladı.

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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken ve Vang’ın, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da devam eden ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmenin, iki ülke arasında iletişim kanallarının açık kalması çabaları kapsamında gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, “Bakan Blinken ve Vang, farklılıklarımızın olduğu ve potansiyel işbirliği alanları da dahil ikili, bölgesel ve küresel konularda samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi.” bilgisi paylaşıldı.

Blinken’ın, Tayvan Boğazı’nda barış ve istikrarın önemini vurguladığının aktarıldığı açıklamada, “Bakan Blinken, ABD’nin müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte özgür, açık ve kurallara dayalı bir uluslararası düzen vizyonu konusunda çalışacağını açıkça belirtti. Her iki taraf da görüşmede, gelecek hafta ve aylarda iletişim kanallarının açık kalması konusunda mutabakata vardı.” ifadeleri yer aldı. (AA)

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