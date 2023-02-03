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ABD ile İsveç arasında kritik NATO görüşmesi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsveç Ulusal Güvenlik Danışmanı Henrik Landerholm ile ülkenin NATO ittifakına üyeliği ve ortak güvenlik meselelerini ele aldı.

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ABD ile İsveç arasında kritik NATO görüşmesi

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Sullivan’ın Landerholm ile bir araya gelerek, İsveç’in mevcut Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı dahil, ABD ile İsveç arasındaki güçlü bağlar ve yakın işbirliğini ele aldıkları kaydedildi.

Sullivan’ın, ABD’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO ittifakına kabul edilmesine olan taahhüdünü yinelediği ifade edilen açıklamada, tarafların ortak güvenliklerine yönelik tehditler karşısında birlikte çalışma sözü verdikleri aktarıldı. (AA)

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