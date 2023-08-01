ABD ile Taliban arasında üst düzey görüşme gerçekleşti

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West başkanlığındaki ABD'li heyet, Katar'ın başkenti Doha'da Taliban'ın üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD ile Taliban’dan yetkililer bugün Katar’da bir araya geldi…

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD’nin Afganistan’da Afgan Kadınları, Kız Çocukları ve İnsan Hakları Özel Temsilcisi Rina Amiri ve ABD’nin Afganistan Misyonu Şefi Karen Decker’in de aralarında bulunduğu West'in başkanlığındaki heyetin 30-31 Temmuz’da üst düzey Taliban temsilcileriyle görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, “ABD’li yetkililer, Taliban’ı Afganistan’da özellikle kadınlar, kızlar ve savunmasız topluluklar için “kötüye giden” insan haklarını düzeltmeye çağırdı. Gözaltılar, medya baskıları ve dini uygulamalara getirilen sınırlamalarla ilgili ciddi endişelerini dile getirdi. ABD, Afgan halkının haklarına saygı duyulması ve seslerinin ülkenin geleceğini şekillendirmesi yönündeki taleplerine desteğini kaydetti” denildi.

ABD heyetinin, Afgan ekonomisinin durumunu ve bankacılık sektörünün karşı karşıya olduğu zorlukları görüşmek üzere Afganistan Merkez Bankası ve Afganistan Maliye Bakanlığı temsilcileriyle de görüştüğü aktarılan açıklamada, “ABD’li yetkililer, 2023’te Afganistan’da düşen enflasyon, ihracat ve ithalattaki büyümeyi gösteren son verileri not aldı ve ekonomik istikrar konularına ilişkin teknik diyaloğa açık olduklarını dile getirdi” denildi.

Açıklamada, Taliban’ın Afganistan topraklarının ABD ve müttefiklerine tehdit için kullanılmayacağına dair taahhütlerini not ettiği, Taliban’ın güvenlik taahhütlerini yerine getirme çabalarının görüşüldüğü ve Afgan sivillere yönelik büyük çaplı terör saldırılarında azalma olduğu belirtildi.

ABD’li yetkililerin, tutuklu ABD’lilerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması için baskı yaptığı ve bu tutuklamaların olumlu angajmanın önünde engel teşkil ettiğini söylediği kaydedilen açıklamada, Taliban’ın haşhaş ekimini yasaklamasının uyuşturucu üretiminde önemli düşüşe yol açtığına dair raporları dikkate aldığı, işlenmiş afyon ve sentetik uyuşturucu kaçakçılığı ve satışına ilişkin ciddi endişelerin ifade edildiği ve uyuşturucuyla mücadelede diyaloğu sürdürmeye açık olduklarını dile getirdiği aktarıldı.

Açıklamada, ABD heyetinin, Afganistan’daki insani krizle ilgili endişelerini ifade ettiğine ve insani yardım ilkelerine uygun yardım sağlayan yardım kuruluşlarını ve BM kuruluşlarını desteklemeye devam etme ihtiyacına dikkat çekildi. (AA)