ABD, IŞİD’in üst düzey yetkilisini yakaladı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin kuzeyinde düzenlenen askeri operasyonda terör örgütü IŞİD'in üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani’nin yakalandığını açıkladı.
ABD tarafından terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonlara devam ediliyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 23 Eylül’de Suriye’nin kuzeyinde helikopter destekli bir operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü IŞİD’in üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani yakalandı. CENTCOM Sözcüsü Yarbay Troy Garlock da “El Fadani gibi IŞİD’lilerin yakalanması, teröristleri savaş alanından tespit etme, hedefleme ve uzaklaştırma yeteneğimizi artırıyor. CENTCOM, IŞİD’in kalıcı yenilgiye uğratılması konusunda kararlılığını sürdürüyor” dedi.