ABD: İsrail ve Filistin ile ilgili görüşmeler devam ediyor

Beyaz Saray, ABD yönetiminin Suudi Arabistan-İsrail arasındaki normalleşmeyi ve İsrail-Filistin hattında iki devletli çözümü desteklediğini ancak bu konulardaki görüşmelerin sonuçları hakkında bir şey söylemek için henüz erken olduğunu bildirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrimiçi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ​​​​​​​Kirby’e, New York Times yazarı Thomas Friedman’ın, ABD Başkanı Joe Biden’ın “iki devletli çözüm için İsrail’in Filistinlilere tavizler vermesi koşuluyla Suudi Arabistan ile İsrail arasında bir güvenlik anlaşması olasılığı” üzerinde uğraştığı iddiası soruldu.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın, Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile bölgeye gittiğini söyleyen Kirby yetkililerin görüşmelerinde ele alacakları pek çok konu olduğuna dikkati çekti.

SUUDİ ARABİSTAN İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Kirby, İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki normalleşmeyi desteklemeye devam edeceklerini belirterek Sullivan’ın Suudi Arabistan’da bu hususta görüşmeler yapacağını ancak bunun sonuçlarını bilmek için henüz erken olduğunu söyledi.

Sullivan’ın ziyaretinin “daha entegre, işbirlikçi ve müreffeh bir Orta Doğu” politikaları doğrultusunda gerçekleştiğini aktaran Kirby, Biden’ın İsrail-Filistin konusunda iki devletli çözüme inanmaya devam ettiğini ve Sullivan’ın görüşmelerinin bir parçasının bu konu olacağını bildirdi.

Kirby, bu hususta görüşmelerin devam ettiğini aktararak başka bir yorum yapmaktan kaçındı. (AA)

İlginizi Çekebilir İsrail'de iç savaş endişesi...

İlginizi Çekebilir Eski Mossad Başkanı: İsrail ikiye bölündü

İlginizi Çekebilir Biden'dan Netanyahu'ya çağrı: Durdurun