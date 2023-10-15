ABD, İsrail’de ölen vatandaşlarının sayısını açıkladı
ABD, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalarda 29 vatandaşının öldüğünü açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail-Filistin geriliminde 29 ABD vatandaşının öldüğü belirtilerek, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dilekleri iletildi.
Bakanlık, vatandaşlarının ne şekilde öldükleri ve kimliklerine dair bilgi paylaşmadı.
Açıklamada, 15 ABD vatandaşından haber alınamadığı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı'nın bu kişilerin aileleriyle temasta olduğu ve yerlerinin belirlenmesi için aralıksız çalıştığı kaydedildi.
ABD hükümetinin İsrail hükümetiyle rehine istihbarat paylaşımı ve rehine kurtarma çalışmalarında danışmanlık yapacak uzmanların görevlendirilmesi dahil her yönden birlikte çalıştığı vurgulandı. (AA)