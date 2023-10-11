ABD Kongresi Araştırma Servisi’nden İsrail-Hamas raporu

ABD Kongre Raporu, İsrail-Hamas çatışmasındaki gidişatı etkileyebilecek faktörleri sıraladı

Razi CANİKLİGİL

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ABD Kongresi Araştırma Merkezi (CRS) tarafından Kongre üyelerine dağıtılmak üzere hazırlanan, “İsrail ve Hamas: Sürpriz Saldırılar Sonrasında Büyük Çatışma” başlıklı 10 Ekim tarihli raporda İsrail-Hamas çatışmanın gidişatını etkileyebilecek faktörler sıralandı.

HAMAS’IN ZAMANLAMASI

Dikkat çeken detaylar şu şekilde sıralandı:

– Hamas saldırılarını yönlendiren muhtemelen faktörler arasında Suudi-İsrail normalleşmesini (İbrahim Anlaşmaları) amaçlayan ABD aracılı diplomasiyi bozma potansiyeli.

– Yaşlanan Mahmut Abbas ve güçsüz Filistin Yönetimi karşısında Hamas’ın iç siyasi konumunu güçlendirmek.

– İsrail’in iç karışıklıklarından faydalanmak; ve İsrail’i taviz vermeye zorlamak ve İsrail'in elindeki esirler için rehineleri kullanmak.

– Hamas’ın niyeti, İsrail’in kitlesel misilleme yapmasını ve çatışmanın tırmanmasını sağlamak: Batı Şeria’da bir ayaklanma, Hizbullah saldırıları, Kudüs’te bir isyan.

HİZBULLAH’IN ROLÜ

Raporda ayrıca, “Hizbullah, 8 Ekim’de Hamas’la “dayanışma içinde” Lübnan sınırında İsrail’le karşılıklı ateş açtı. İsrail güçlerinin ölümcül bir çatışmaya girmesinin ardından, 9 Ekim’de İsrail’in sınır ötesi ölümcül bombardımanına sözde misilleme olarak bunu tekrar yaptı” denildi.

Belgede, “Hizbullah’ın gücü, roket ve füze cephaneliği göz önüne alındığında, Hizbullah’la gerilimi tırmandırmanın İsrail için büyük zorluklar yaratması muhtemeldir” denildi.

“SİYASİ SONUÇLARI ETKİLEYEBİLİR”

Raporda, “Konvansiyonel askeri üstünlüğüyle İsrail’in Gazze’deki hava ve potansiyel kara operasyonlarının nasıl yürütüleceğine ilişkin kararları, çatışmanın uzunluğunu, Gazze'yi kimin kontrol edeceği, şiddetini ve insani ve siyasi sonuçlarını etkileyebilir” denildi.

İsrail’deki muhalefet partilerinin, olası bir acil birlik hükümeti için ulusal uyum çağrısında bulunduğu kaydedildi.



ABD POLİTİKASI NASIL TEPKİ VERECEK?

Raporda, “Başkan Joe Biden, İsrail’e her türlü uygun destek sözü verdi. Çatışmadan avantaj sağlamak isteyen tarafları uyardı. ABD Kongresi 2028 mali yılına kadar İsrail’e Yabancı Askeri Finansman için yılda 3,3 milyar dolar ve 2019 Mali Yılından 2023 Mali Yılı’na kadar ortak füze savunması için 500 milyon dolar sözü verdi” hatırlatması yapıldı.

Bu kararın, İsrail'in Demir Kubbe füze savunma finansmanına da izin verdiğine dikkat çekildi. 2021 İsrail-Hamas çatışmasının ardından Kongre, 2022-2024 Mali Yılı arasında ek füze savunma savunması için 1 milyar dolar tahsis etmişti.

İsrail’in Yönetim’den talepleri doğrultusunda Kongre, İsrail’e ek destek sağlayıp sağlamayı değerlendirebilir.

ABD’NİN HAMLESİ ZORUNLUYDU

Raporda, “İsrail aynı zamanda ABD’nin İsrail’deki stoklarından da silah çekme talebinde bulunabilir. Savunma Bakanı Lloyd Austin, bölgedeki “savunmasını” ve İsrail’e mühimmat ve diğer güvenlik yardımlarının sürdürülmesi için Doğu Akdeniz’e bir uçak gemisi saldırı grubunun konuşlandırılması zorunluydu” yorumu yapıldı.

Kongre’de hazırlanan raporda, “ABD’li organizasyon ve milletvekilleri de Filistinlilere insani destek sağlanıp sağlanmayacağını değerlendirebilir. Biden Yönetimi, 2021 çatışmasının ardından Filistin halkına ikili yardımlar sağladı ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na katkılarda bulundu” ifadesi kullanıldı.

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