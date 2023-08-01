ABD-Macaristan hattında kriz: Vatandaşlara seyahat kısıtlaması getirildi

Macaristan ile ABD arasında diplomatik kriz çıkaracak bir gelişme yaşandı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Macaristan Büyükelçiliği, 9 yıl boyunca Macaristan pasaportu verilen yaklaşık 1 milyon kişinin kimliklerinin yeterince doğrulanmaması endişesi ve bu durumun yarattığı güvenlik açıklarını Macaristan hükümetinin tam olarak ele almaması nedeniyle Macaristan vatandaşlarına seyahat kısıtlamaları getirildiğini duyurdu.

ABD’nin Macaristan Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, “Macaristan hükümetinin basitleştirilmiş vatandaşlığa kabul süreci kapsamında kimliklerini doğrulamak için yeterli güvenlik önlemleri alınmadan 2011-2020 yılları arasında yaklaşık 1 milyon kişiye Macar vatandaşlığı verildi. Bu durumun yarattığı güvenlik açıklarını Macaristan hükümetinin tam olarak ele almaması gerekçe gösterilerek tüm Macar pasaport sahiplerinin Vize Muafiyet Programı’ndan (VWP) yararlanma prosedürleri değiştirildi” denildi.

ESTA GEÇERLİLİK SÜRESİ 2 YILDAN 1 YILA İNDİRİLDİ

Açıklamada, “Bugün Macaristan hükümetine, Macaristan pasaportu sahiplerinin seyahatleri için Seyahat Onayı Elektronik Sistemi (ESTA) geçerlilik süresinin iki yıldan bir yıla indirildiğini bildirdik. Buna ek olarak, Macaristan pasaportu sahipleri için ESTA’nın geçerliliği tek bir kullanımla sınırlandırılacaktır” ifadesi kullanıldı.

ABD tarafından yapılan açıklamada, Macaristan hükümetinin gereklilikleri yerine getirmediği de belirtildi. Açıklamada, “Bu değişiklik derhal yürürlüğe girecek ve altında yatan güvenlik endişeleri giderilene kadar yürürlükte kalacaktır denildi” denildi.

KISITLAMA GERİYE DÖNÜK DEĞİL

Ayrıca, söz konusu kısıtlamanın geriye dönük olmadığı ve bildirimin yürürlüğe girdiği tarihten sonra alınan yeni ESTA başvurularını etkileyeceği ifade edildi.

1 Ağustos 2023 tarihinden önce verilen tüm ESTA onaylarının 2 yıl süreyle ve çoklu girişler için geçerli olmaya devam edeceğinin altı çizildi.

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