ABD medyası: Çin casus balonu askeri üslerden anlık bilgileri iletti

ABD'nin 4 Şubat'ta hava sahasında düşürdüğü Çin casus balonunun ABD'deki bazı hassas askeri tesislerden topladığı istihbaratı, Pekin'e anlık iletebildiği iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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NBC News’in ABD’de biri eski olmak üzere, 3 üst düzey yetkiliye dayandırdığı habere göre, Çin yönetiminin ABD hava sahasında faaliyet yürüten casus balonu kontrol edebildiği savunuldu.

Yetkililer, havada kaldığı 4 gün boyunca özellikle Montana eyaletinde bulunan ABD’nin nükleer varlıklarının bir kısmını depoladığı Malmstrom Hava Kuvvetleri Üssü’nün üzerinden uçan balonun, askeri üslerden toplanılan istihbarat bilgilerinin eş zamanlı biçimde Pekin’e iletebildiğini öne sürdü.

Yetkililer, toplanan istihbaratın, görüntüden ziyade çoğunlukla silah sistemlerinden sağlanabilen veya askeri personelin iletişimini içeren elektronik sinyallerden geldiğini iddia etti.

Casus balonun uzaktan etkinleştirilebilecek kendi kendini yok etme mekanizmasına sahip olduğunu savunan yetkililer, söz konusu mekanizmanın devreye sokulmamasının nedeninin ise balonun arızalanması veya Pekin’in bu seçeneği tercih etmemesiyle ilişkisinin netlik kazanmadığını söyledi.

ASKERİ TESİSLERİN ÜZERİNDEN GEÇTİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Yetkililer, balonun ABD hava sahasındaki faaliyetinin kamuoyuna duyurulmasından sonra Çin’in balonu ABD hava sahasından olabildiğince çabuk çıkarmaya çalıştığını öne sürdü.

ABD’nin düşürdüğü casus balonuna ait enkaza dair inceleme sürüyor.

ABD Savunma Bakanlığı, 3 Şubat’ta Çin'e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığının ve Montana eyaletinde aralarında nükleer başlık ve uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiğinin tespit edildiğini bildirmişti.

Çin, balonun ülkeye ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, kontrol kabiliyeti sınırlı olduğundan rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini ileri sürmüştü.

Çin’in açıklaması Washington’ı tatmin etmemiş, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin’e yapmayı planladığı ziyareti iptal etmişti.

Balon, 4 Şubat’ta Başkan Joe Biden’ın emriyle Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında ABD kara sularında Amerikan ordusuna ait savaş uçağı tarafından vurularak düşürülmüştü. Pekin yönetimi, sivil insansız hava aracına güç kullanarak müdahale ettiği gerekçesiyle ABD’yi protesto etmişti. (AA)

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