ABD ordusu, Kanada sınırı üzerinde tanımlanamayan bir cismi düşürdü

ABD ordusunun, Kanada sınırındaki Huron Gölü üzerinde uçan tanımlanamayan bir cismi düşürdüğü bildirildi.

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Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) Çin balonu ile Alaska ve Kanada üzerinde tanımlanamayan cisimleri düşürmesinin ardından, bu kez ABD ile Kanada sınırında uçan, tanımlanamayan bir cisim için harekete geçti.

NORAD’ın, ABD-Kanada sınırında yer alan Michigan ve Huron gölleri bölgesini kısa süreliği uçuşa kapatmasının ardından, tanımlanamayan bir cismi daha düşürdüğü ortaya çıktı.

Michican Temsilcisi Cumhuriyetçi Jack Bergman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Büyük Göller Bölgesindeki operasyonlar konusunda Savunma Bakanlığı benimle iletişime geçti. ABD ordusu Huron Gölü üzerinde yeni bir cismi indirdi.” ifadelerini kullandı.

Emekli Korgeneral Bergman, ABD halkının söz konusu yüksek irtifalı cisimler hakkındaki sorulara yanıt beklediğini yazdı. Pentagon’dan açıklama yapılması bekleniyor.

PENTAGON VE NORAD RESMİ AÇIKLAMA YAPMADI

ABD ordusu, daha önce Montana üzerinde tespit ettiği Çin'e ait bir yüksek irtifa balonunu 4 Şubat'ta Güney Carolina kıyılarında vurmuştu.

Pentagon, 9 Şubat'ta Alaska üzerinde tanımlanamayan bir cisim düşürmüştü.

Dün ise, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD ile işbirliği içinde Kanada’nın Yukon bölgesi üzerinde cismi düşürdüklerini açıklamıştı.

Böylece ABD ordusu son 10 gün içinde bir Çin’e ait yüksek irtifa balonu ve 3 tanımlanmayan cisim olmak üzere toplam dört hava unsurunu düşürmüş oldu.

NORAD, nükleer silahların konuşlu olduğu Montana eyaleti üzerinde anormal radar hareketliliği tespit ettiği gerekçesiyle bölgeyi kısa süreliğine uçuşa kapatmış ancak yapılan incelemede radar tespitleriyle ilişkilendirilecek herhangi bir cisim bulamadığını açıklamıştı. (AA)

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