ABD polisi, 12 yaşındaki kayıp Mertcan’ı arıyor

New York’un Farmingville kentinde yaşayan 12 yaşındaki Mertcan Çakmak’tan pazar gecesinden bu yana haber alınamıyor. ABD polisi küçük çocuğu bulmak için kayıp ilanları dağıtarak bölge halkından yardım istedi.

Sozcu.com.tr

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New York'un Long Island bölgesine bağlı Farmingville kentinde yaşayan 12 yaşındaki bir Türk çocuğun ortadan kaybolması, ABD polisini harekete geçirdi.

Mertcan Çakmak, pazar gecesi ailesiyle oturduğu evden bisikletini alarak çıktı ve ortadan kayboldu. Oğullarının eve dönmemesi üzerine aile, pazartesi sabahı erken saatlerde Suffolk County Emniyet Müdürlüğü'ne giderek çocuklarının kaybolduğunu bildirdi.

Mertcan'ı bulmak için alarma geçen ABD polisi, çocuğun fotoğrafının bulunduğu “Kayıp Çocuk” ilanlarını Farmingville’in yanı sıra yakınındaki kentlere gönderdi. Gönüllüler aracılığıyla kayıp ilanını halka dağıtan ABD polisi, üç gündür Mertcan Çakmak'ı bulmak için aramalara devam ediyor.

POLİS HALKTAN YARDIM İSTEDİ

ABD polisi, son olarak Mertcan’ı bulmak için bölge halkından yardım istedi. Suffolk Emniyeti, çocuğu bulmak için halktan gönüllü elçilerin görevlendirileceğini duyurdu.

Hip-hop tutkunu olan Mertcan’ın son olarak evinden bisikletiyle çıkarken görüldüğü bildirildi. Mertcan'ın Bronx bölgesine gitmeye çalışıyor olabileceği belirtilirken, olayla ilgili basın toplantısı düzenleyen Suffolk İlçesi Emniyet Müdürü Rodney Harrison, Mertcan’ın fotoğrafının yer aldığı ilanları bizzat dağıtarak “En önemli şey, bu fotoğrafı her yere göndermemiz” dedi.

Bölgede şimdiye kadar aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 65 kayıp vakasının rapor edildiğine dikkat çeken Harrison, “Suffolk County’de birçok kişi aylardır, hatta yıllardır kayıp” diye konuştu.

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