ABD: Rus ordusunun büyük kısmı savaştan olumsuz etkilenmedi

ABD’nin Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Christopher G. Cavoli, Rus ordusunun büyük kısmının Ukrayna savaşından olumsuz etkilenmediğini ve Rusların önceki yıllara göre Atlas Okyanusundaki devriyelerini arttırdığını açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Orgeneral Cavoli, Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Celeste Wallander ile Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde Avrupa'daki güvenlik durumuna ilişkin bir oturumda konuştu.

Bir kongre üyesinin, “savaşta oldukça yıpranmasına rağmen” Rusya donanmasının eskiden Atlas Okyanusunda ara sıra yaptığı devriyeleri daha devamlı hale getirdiğini sorması üzerine Cavoli, “Rus ordusunun büyük kısmı savaştan olumsuz etkilenmedi. Bu kuvvetlerden biri de denizaltı gücüdür.” dedi.

Kamuya açık bir şekilde Rusya'nın denizaltı kabiliyetlerinden bahsetmek istemediğini ifade eden ABD'li komutan, “Rusya'nın geçmiş yıllarda gördüğümüzden çok daha aktif olduğunu ve Atlantik'teki devriyelerini yıllardır gördüğümüzden çok daha yüksek seviyeye çıkardığını görüyoruz. Ve bu da belirttiğiniz gibi Ukrayna'da yaptıklarına rağmen oluyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Cavoli, Rus kara birlikleri ağır kayıp verdiği halde sayı bakımından savaş öncesi durumdan daha fazla olduğunu dile getirirken, “Hava Kuvvetleri çok az kayıp verdi. 80 uçak kaybettiler. Halen ellerinde 1000 savaş ve bombardıman uçağı var. Donanması sadece bir gemi kaybetti.” bilgisini verdi.

“ABD İLE AVRUPA’NIN UKRAYNAYA YARDIM FARKI”

Oturumda Florida Temsilcisi Cumhuriyetçi Michael Waltz, ABD'nin Ukrayna'ya 46 milyar dolar askeri yardım yaptığına ve Avrupa ülkelerinden yapılan en yüksek yardımın 5 milyar dolar geçmediğine işaret ederek, Wallander'a yüklendi.

Oturumda ülkelerin Ukrayna'ya yaptığı yardımları gösteren bir grafik paylaşan Waltz, “Özellikle ABD'nin 46 milyar dolar yardımına karşılık Almanya sadece 2,5 milyar dolar yardım yapmış. Bu da vaat. İngiltere 5 milyarın biraz üzerinde, Polonya, ekonomisi Fransa'nın dörtte biri kadarken daha fazla yardım yapmış, Müsteşar (Yardımcısı) Wallander, buna yük paylaşımı mı diyorsunuz? Bu Amerikan vergi mükelleflerine reva mı?” dedi.

Wallander, ABD'nin yardıma liderlik ettiğini ve bazı ülkelerin gayrisafi milli hasılalarına oranla ABD'den fazla yardım yaptığını ifade etti.

ABD'nin tüm müttefik ve ortaklarına yardım yapma konusunda baskı uyguladığını ifade eden Wallander'a karşılık veren Waltz, Doğu Avrupa ülkelerine haksızlık etmek istemediğini ancak Amerikan halkının büyük Avrupa ekonomilerine üzerlerine düşeni yapma konusunda yalvarmasından bıktığını ifade etti.

ABD'nin 20 yıldır Avrupa'ya güvenlik harcamaları ve destekleri konusunda yalvardığını dile getiren Floridalı Temsilci, “Şunu anlamanızı istiyorum. Şayet bu acınası katkı konusunda yönetim Avrupa'dan bir sonuç elde etmezse, bu yardımlar (Ukrayna'ya sağlanan yardımlar) riske girer.” uyarısında bulundu. (AA)

İlginizi Çekebilir Rusya ile Ukrayna arasında yeniden esir değişimi yapıldı

İlginizi Çekebilir Rusya'nın Murmansk bölgesinde savaş uçağı düştü