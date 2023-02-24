ABD: Rusya ile İran arasındaki savunma işbirliği derinleşiyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya ile İran arasında savunma işbirliğinin derinleştiğini düşündüklerini belirterek, "Rusya'nın İran'a savaş uçakları sağlayabileceğine inanıyoruz." dedi.

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Günlük basın toplantısında konuşan Kirby, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kirby, İran’ın Ukrayna’daki savaş bağlamında Rusya’ya verdiği desteği genişlettiğine dair ek bilgileri olduğunu belirtti.

Kasım ayında İran’ın, Ukrayna’da kullanılmak üzere Rusya’ya top ve tank mermileri gönderdiğini kaydeden Kirby, “Rusya, karşılığında daha fazla askeri teçhizat elde etmek için İran ile işbirliği yapmayı planlıyor.” dedi.

Kirby, Rusya’nın bu kapsamda İran’a bir süredir füzeler, elektronik aksamlar ve hava savunması dahil “benzeri görülmemiş” bir savunma işbirliği sunduğuna işaret ederek, “Rusya’nın İran’a savaş uçakları sağlayabileceğine inanıyoruz.” diye konuştu.

İran’ın Rusya’dan saldırı helikopterleri ve radarlar gibi askeri teçhizat satın alma arayışında olduğunu aktaran Kirby, “Toplamda İran, Rusya’dan milyarlarca dolar değerinde askeri teçhizat istiyor.” şeklinde konuştu.

Kirby, İran ile Rusya arasında büyüyen savunma ilişkisine dair endişelerinin “kesinlikle gerçekleşmeye başladığını” söyledi.

Koordinatör Kirby, İran ile Rusya arasındaki bu işbirliğinin Orta Doğu için iyi olmadığı görüşünü savundu.

Kuzey Kore’nin de Ukrayna’da Wagner grubuna silah temin ettiğini belirten Kirby, Çin’in savaştaki pozisyonuna da değindi.

Kirby, Çin’in Rusya’ya silah yardımı sağlamayı düşünüyor olabileceğine dair göstergeler olduğunu ancak bu konuda harekete geçtiklerini görmediğini söyledi.

Diğer taraftan Çin’in, Rusya-Ukrayna savaşı için önerdiği barış planını incelediklerini aktaran Kirby, plandaki, ülkelerin ulusal egemenliklerine saygı gösterilmesiyle ilgili ilk iki satırın kendi görüşleriyle paralel olduğunu belirtti. Kirby, “Açıkçası, ilk iki satırdan sonra durabilirlerdi diye düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Rusya’ya yönelik bugün açıklanan yaptırımların Rusya Devlet Başkanı Putin’in ordusunu donatma kabiliyetini kısıtlayabileceğini söyleyen Kirby, yaptırımların teknoloji ve savunma sektörüne odaklandığına dikkati çekti. Kirby, diğer taraftan yaptırımların etkisini görmenin zaman alabileceğini kaydetti.

Kirby, F-16 teminiyle ilgili ise Ukrayna’ya şu anda gelecek haftalar ve aylarda ihtiyaç duyacakları kabiliyetler konusunda yardımcı olmaya odaklandıklarını ifade etti. (AA)

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