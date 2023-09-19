ABD Savunma Bakanı Austin: Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğiz

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte, dünyanın dört bir yanından özgür ve egemen Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek." dedi.

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ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı sonrası, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Almanya’da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna Savunma Temas Grubu’nda son derece başarılı bir toplantı yapıldığını aktaran Austin, “Bu bizim 15. toplantımız ve her zaman burada temsil edilen yaklaşık 50 ülkenin Ukrayna’nın kendisini savunmasına yardım etme konusundaki kararlılığı beni şaşırtıyor.” ifadelerini kullandı.

Austin, toplantıya ilk kez Ukrayna Savunma Bakanı’nın da katıldığını, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i 21 Eylül’de Pentagon’da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Zorlu bir mücadelede istikrarlı bir ilerleme kaydettiği için Ukrayna güçlerini takdir eden Austin, “Ukrayna’nın cesur savaşçılarına yakın dönem desteğimize yoğun bir şekilde odaklanıyoruz. Ukrayna liderleriyle çalışarak uzun vadeli savunma ve caydırıcılığını planlıyoruz. ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte, dünyanın dört bir yanından özgür ve egemen Ukrayna’yı desteklemeye devam edecek. Şu ana kadar ABD ve Ukrayna’nın küresel ortakları, 76 milyar dolardan fazla doğrudan güvenlik yardımı sağladı.” diye konuştu.

Austin, yardımların etkili şekilde kullanılması ve korunmasını sağlamak için Ukrayna ile yakın işbirliği içinde çalışılmaya devam edileceğini kaydetti.

Ukrayna’ya yapılan askeri teçhizat yardımlarına değinen Austin, mevcut hava savunma kabiliyetlerinin Ukrayna’daki sivilleri koruduğuna işaret etti.

Austin, geçmişte Rusya’nın Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırılar düzenlediğini, Ukrayna’nın “kahramanca” altyapısını koruduğunu ve küresel tahıl ihracatını sürdürdüğünü vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya yönelik saldırı başlattığını belirten Austin, Kremlin’in kendi vatandaşlarının binlercesini ölüme gönderdiğini dile getirdi.

Austin, Putin’in zaman kazanmaya çalıştığını ancak yanıldığını ve zamanın onun tarafında olmadığını dile getirerek, “Dünya, zorbaların ve despotların emperyal hırslarının Birleşmiş Milletler (BM) üyesi devletlerin egemenlik haklarından daha ağır basması gerektiği fikrini asla kabul etmeyecek.” dedi.

UKRAYNA’YA F-16 UÇAKLARI BAĞIŞLANABİLİR

Austin, G7 ülkelerinin ortak bildirisinde “Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik yasa dışı ve sebepsiz işgalini” kınadıklarını hatırlatarak, liderlerin Ukrayna’nın geleceğini güvence altına almak için ikili güvenlik mutabakatlarına bağlı kalacaklarını ifade etti.

Hazirandaki G7 zirvesinden bu yana 22’nin üzerinde ülkenin bu bildiriyi imzaladığını belirten Austin, bu ülkelerin Ukrayna’ya desteklerini artırmak için çalışmalarını sürdüğünü söyledi

Austin, “M1” tanklarının yakında Ukrayna’ya getirileceğini, bu tankların halihazırda savaş meydanında olan “Leopard” tanklarına destek olacağını kaydetti.

Ukraynalı pilotlar için ortak F-16 eğitimlerinin başlayacağını bildiren Austin, bu eğitimlerin ABD’nin Ukrayna’nın öz savunma hakkına bağlılığını gösterdiğini dile getirdi.

Austin, Hollanda, Danimarka ve Norveç’in Ukrayna’ya F-16 uçakları bağışlama niyetinde olduklarına dikkati çekerek, Danimarka’nın 833 milyon dolarlık askeri yardım hazırladığını hatırlattı.

İsveç’in geçen ay 300 milyon dolardan fazla değeri olan askeri yardım paketi açıkladığını anımsatan Austin, Almanya’nın da mühimmat ve mayın temizleme ekipmanı içeren 420 milyon dolar değerinde askeri yardım paketini duyurduğu bilgisini verdi.

Austin, Ukrayna’nın kışa hazır olması için mevkidaşlarını verilebilecek her türlü desteği sağlamaya davet etti.

Bu desteklerin Ukrayna’nın gelecekte güvenilir bir güç olmasına yardımcı olacağı değerlendirmesinde bulunan Austin, şunları kaydetti:

“Bu sadece savaştaki bir demokrasinin varlığını sürdürme mücadelesi değil, aynı zamanda otokratların güç kullanarak sınırları yeniden çizemediği bir dünya için bizim mücadelemiz. Bu, yeni bir karmaşa ve istibdat döneminden kaçınmanın mücadelesi. Bu, kuralların savunulduğu, hakların korunduğu, saldırganlığın cezalandırıldığı bir dünya için mücadeledir.”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Austin, Ukrayna’ya yardımlar konusunda hem Cumhuriyetçi Parti hem de Demokrat Parti’nin desteğinin sürdüğünü ve bundan memnuniyet duyulduğunu, desteklerin sürmesi için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Avrupa’nın Ukrayna’ya askeri ve mali destekler konusunda ABD’nin önüne geçtiği konusunda değerlendirmesi istenen Austin, hiçbir ülke veya organizasyonla yarışmadıklarını ve bunun uluslararası bir çaba olduğunu sözlerine ekledi. (AA)

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