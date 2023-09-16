ABD sınırında dram…

Reuters’ın servis ettiği fotoğraflar, Meksika - ABD sınırında yaşanan insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Meksika'nın ABD sınırında 15 Eylül günü çekilen çekilen fotoğraflar göçmen krizinin vardığı boyutu gözler önüne serdi.

Meksika sınırında, Teksas valisinin sınırı bölen Rio Grande Nehri üzerine yerleştirdiği dev turuncu dubalara rağmen göçmenler ABD'ye geçme çabalarını sürdürüyor.

Meksika ile 1930 kilometrelik sınıra bulunan Teksas'ta sınıra çekilen jiletli çelik tellere rağmen çoğu Venezuela’dan gelen yüzlerce Orta Amerikalı göçmen siyasi sığınma talebinde bulunmak için Rio Grande nehri kıyısına geliyor.

Son 10 yıldır yoksulluk ve şiddetten kaçan on binlerce Orta Amerikalı, Texas'ın güneyinden ABD'ye girerek sığınma istedi.

ABD'nin Meksika sınırında yaşanan insani kriz ve mültecilerin durumu her geçen gün daha kötüye gidiyor.

Göçmenler, pahalı, zor ve tehlikeli bir yolculuk sonrasında sınır dışı edileceklerini bilseler de başka seçenekleri olmadığı için buraya geldiklerini söylüyor.