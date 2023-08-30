ABD sınırında IŞİD alarmı

ABD'nin Meksika sınırından giriş yapan bazı kişilere, terör örgütü IŞİD bağlantısı olduğu düşünülen bir kaçakçının yardım sağlandığına ilişkin haberler alarm verilmesine neden oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’li yetkililer, “Türkiye'de bulunan Özbek, Rus, Çeçen ve Gürcü şahısların, ABD'ye seyahatlerine yardım sağladığı ve IŞİD bağlantılı olduğu” belirtilen yapıya yönelik Türk güvenlik güçlerince operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

Açıklamada, bu operasyonlar neticesinde, söz konusu yapıda yer alan 4 kişinin yakalandığı aktarıldı. Bu kişilerin IŞİD ile bağlantılı olduklarına yönelik bir tespite ulaşılamadığı belirtilen açıklamada, yapıda yer aldığı belirtilen diğer kişilerin tespitine yönelik araştırmaların devam ettiğinin altı çizildi.

Açıklamada, “Türkiye, uluslararası düzeyde müttefikleri ile işbirliğinin de sağladığı katkıyla IŞİD’in da aralarında bulunduğu terör örgütleri ile mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

“ORTAK DEVLETLE ÇALIŞTIK”

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson ise AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD’ye giriş yapan kişilerin herhangi bir terör örgütüyle bağlantıları olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmadığını belirtti.

Watson, ABD’nin hızlı bir şekilde harekete geçtiğini ve “yurt dışında bir ortak devletle” çalıştığını kaydetti.

Sınırda söz konusu yapıyla bağlantısı bulunduğu düşünülen kişilerin çok sıkı bir şekilde incelendiğini ve hızlı bir şekilde gönderildiğini ifade eden Watson, şahısların genellikle tutuklandığını açıkladı.

Watson, ABD’nin yabancı ortaklarıyla bilgi paylaşımını sürdürmeye devam edeceğine dikkati çekti.

Meksika- ABD sınırından geçen düzensiz göçmen akını ülkede sıklıkla gündem oluyor. FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin de para kazanmak ve kendi üyelerini yurt dışına kaçırmak için bu hattı kullandığı biliniyor. (AA)

İlginizi Çekebilir Erdoğan Nisan ayında açıklamıştı, IŞİD'den konuyla ilgili ilk açıklama geldi: Yeni liderlerini seçtiler