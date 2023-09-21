ABD, Soğuk Savaş denizaltı casusluk programını yeniden başlatacak

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan kaynaklar, ABD donanmasının Soğuk Savaş döneminde uygulanan denizaltı casusluk programının yeniden başlatılacağını söyledi.

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ABD Donanması, Çin’in yükselen deniz gücüne karşı denizaltı gözetleme programını yeniden yapılandırıyor.

Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana ABD’nin denizaltı karşıtı casusluk programının yeniden yapılandırılması amaçlanan proje, milyarlarca dolarlık yatırım gerektiriyor.

Proje kapsamında, Amerika’nın mevcut sualtı akustik casus kablo ağı modernize edilecek ve bir gözetleme gemisi filosunun son teknoloji sensörler ve denizaltı mikrofonlarıyla güçlendirilmesi planlanıyor. ABD, Pasifik’teki müttefik savunmasını güçlendirmek için Avustralya’ya da benzer bir teknoloji satmayı kabul etti.

Donanmanın okyanus keşif sistemindeki en yenilikçi değişiklik, geleneksel deniz gözetleme araçlarını minyatürleştirmek ve küreselleştirmek için yeni teknolojilere yapılan yatırım oldu.

Donanmanın planı, düşman gemilerini dinlemek için insansız deniz uçağı filosu konuşlandırmayı; denizaltıları taramak için deniz tabanına taşınabilir “su altı uydu” sensörleri yerleştirmeyi; radyo frekanslarını izleyerek gemilerin yerini belirlemek için uyduları kullanmayı ve deniz casusluk verilerini insanların normalde analiz edebilecekleri sürenin çok altında bir sürede analiz etmek için yapay zekâ yazılımı kullanmayı içeriyor.

ABD Donanması’ndan iki kaynağın Reuters’e verdiği bilgiye göre, Çin de Büyük Sualtı Duvarı olarak bilinen kendi deniz casusluk programı üzerinde çalışıyor.

Hâlihazırda yapım aşamasında olan bu sistem, Çin ile komşuları arasındaki toprak anlaşmazlıkları nedeniyle gergin bir bölge olan Güney Çin Denizi’nde deniz tabanı boyunca döşenen sonar dinleme sensörleriyle donatılmış kablolardan oluşuyor. İki kaynak, Çin’in ayrıca düşman denizaltılarını araştırmak için su altı ve su üstü insansız hava araçlarından oluşan bir filo inşa ettiğini söyledi.

Planlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olan üç kaynağa göre, ABD Donanması’nın gözetleme hamlesi üç ana faktörden dolayı başlatıldı. Birincisi Çin’in bir deniz gücü olarak hızla yükselmesi ve gemilerinin Tayvan’a saldırma ya da petrol boru hatları ve fiber optik internet kabloları gibi kritik denizaltı altyapısını sabote etme potansiyeli.

İkincisi ise Ukrayna’nın Rus güçlerine karşı yeni deniz savaşı taktikleri uygulamadaki başarısı. Ukrayna düşman gemilerini ve köprülerini vurmak için nispeten ucuz insansız deniz araçları kullandı. Bu gelişme, büyük gemilerin insansız hava aracı saldırılarına karşı savunmasızlığını ve ABD Donanması’nın kendi saldırı operasyonları için bu teknolojide ustalaşması ve buna karşı savunma yollarını öğrenmesi gerektiğini ortaya çıkardı.

Son olarak, daha hassas sualtı sensörleri, yapay zekâ ve insansız deniz araçları da dahil olmak üzere hızlı teknolojik değişim, Çin ve ABD arasında gözetleme alanındaki yarışı körüklüyor.

Yapılan değişiklikler

Proje kapsamında, Amerika’nın mevcut sualtı akustik casus kablo ağı modernize edilecek ve bir gözetleme gemisi filosunun son teknoloji sensörler ve denizaltı mikrofonlarıyla güçlendirilmesi planlanıyor.

Yeni teknolojiler

Donanmanın okyanus keşif sistemindeki en yenilikçi değişiklik, geleneksel deniz gözetleme araçlarını minyatürleştirmek ve küreselleştirmek için yeni teknolojilere yapılan yatırım oldu.

Çin’in programı

ABD Donanması’ndan iki kaynağın Reuters’e verdiği bilgiye göre, Çin de Büyük Sualtı Duvarı olarak bilinen kendi deniz casusluk programı üzerinde çalışıyor.

Hamle neden başlatıldı?

Planlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olan üç kaynağa göre, ABD Donanması’nın gözetleme hamlesi üç ana faktörden dolayı başlatıldı: