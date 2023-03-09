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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Zelenskiy’nin davetini geri çevirdi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Ukrayna lideri Zelenskiy'nin "ülkede olup bitenleri görmesi için" yaptığı daveti geri çevirdi.

Sozcu.com.tr
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Zelenskiy’nin davetini geri çevirdi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin davetini reddetti.

Zelenskiy’nin ülkede yaşananları görmesi için Ukrayna’ya davet ettiği McCarthy, CNN’e verdiği demeçte, bu ülkeye yapılan yardımlar konusunda “açık çek politikası” uygulanıp uygulanmamasına karar vermek için Ukrayna’ya gitmesinin gerekmediğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna’yı desteklediğini ancak bu ülkeye “açık çek politikası” uygulanmaması gerektiği görüşünü savunan McCarthy’i ülkede olup bitenleri görmesi için Ukrayna’ya davet etmişti. Zelenskiy, “Sanırım McCarthy, Kiev’i veya Ukrayna’yı hiç ziyaret etmedi. Bunun (McCarthy’nin Ukrayna’yı ziyaret etmesinin) pozisyonuna yardımcı olacağını düşünüyorum” ifadesini kullanmıştı. (AA)

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